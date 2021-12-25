Более 10 тысяч российских солдат вернулись на базы после учений под Украиной

МОСКВА (Рейтер). Более 10 000 российских солдат вернулись на свои постоянные базы после месячных учений возле Украины, сообщило в субботу агентство Интерфакс со ссылкой на российские военные.

Интерфакс сообщил, что учения проводились в нескольких регионах рядом с Украиной, в том числе в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, а также в Ростовской и Кубанской областях на юге России.

Размещение десятков тысяч военнослужащих на севере, востоке и юге Украины вызвало обеспокоенность в Киеве и западных столицах по поводу того, что Москва планирует нападение.

Россия отрицает любые подобные планы, заявляя, что ей необходимы обязательства со стороны Запада, в том числе обещание НАТО не расширять альянс на восток в сторону границ России, потому что ее безопасности угрожают растущие связи Украины с западным альянсом.

Москва также заявляет, что может размещать свои силы на своей территории по своему усмотрению.

По оценкам, количество российских войск, недавно подошедших к Украине, колеблется от 60 000 до 90 000 человек, а согласно данным разведки США, это число может возрасти до 175 000.

«Завершился этап боевого согласования групп, боевых расчетов и подразделений механизированных частей … более 10 тысяч военнослужащих … отправятся на постоянную дислокацию с территории зоны общевойсковых учений», — цитируют армия. как сообщает Интерфакс.

(Репортаж Владимира Солдаткина; редакция Хью Лоусона)