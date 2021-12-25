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Более 10 тысяч российских солдат вернулись на базы после учений под Украиной

25 декабря, 2021
Muhammad

МОСКВА (Рейтер). Более 10 000 российских солдат вернулись на свои постоянные базы после месячных учений возле Украины, сообщило в субботу агентство Интерфакс со ссылкой на российские военные.

Интерфакс сообщил, что учения проводились в нескольких регионах рядом с Украиной, в том числе в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, а также в Ростовской и Кубанской областях на юге России.

Размещение десятков тысяч военнослужащих на севере, востоке и юге Украины вызвало обеспокоенность в Киеве и западных столицах по поводу того, что Москва планирует нападение.

Россия отрицает любые подобные планы, заявляя, что ей необходимы обязательства со стороны Запада, в том числе обещание НАТО не расширять альянс на восток в сторону границ России, потому что ее безопасности угрожают растущие связи Украины с западным альянсом.

Москва также заявляет, что может размещать свои силы на своей территории по своему усмотрению.

По оценкам, количество российских войск, недавно подошедших к Украине, колеблется от 60 000 до 90 000 человек, а согласно данным разведки США, это число может возрасти до 175 000.

«Завершился этап боевого согласования групп, боевых расчетов и подразделений механизированных частей … более 10 тысяч военнослужащих … отправятся на постоянную дислокацию с территории зоны общевойсковых учений», — цитируют армия. как сообщает Интерфакс.

(Репортаж Владимира Солдаткина; редакция Хью Лоусона)

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