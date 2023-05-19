Более 100 000 человек зарегистрировались за первые 36 часов — Разное

Стартап Telly продемонстрировал, что люди не могут устоять перед предложением «получить что-то за ничего»: более 100 000 человек зарегистрировались, чтобы получить бесплатный 4K-телевизор, который отображает постоянную ротацию рекламы на втором экране в течение первых 36 часов после запуска. заявили более 100 000 человек.

Генеральный директор и основатель Telly Илья Бузин, который ранее был соучредителем компании бесплатного потокового вещания Pluto TV, сказал, что интерес к шоу превзошел «даже наши самые оптимистичные ожидания».

Пришло более 100 000 регистраций, в среднем около одной в секунду, при этом Телли не пришлось тратить «ни доллара на маркетинг, — продолжил он, — и мы только начинаем!» По словам Позена, две трети тех, кто подписывается на Telly, составляют семьи поколения Z и миллениалов, «и они умирают от желания иметь в гостиной телевизор, соответствующий их образу жизни».

Telly заявляет, что планирует начать поставки первых 500 000 бесплатных телевизоров в США этим летом. По словам Позена, 55-дюймовые телевизоры будут стоить более 1000 долларов в розницу. Компания из Лос-Анджелеса запустила свой регистрационный портал в понедельник (15 мая) после более чем двухлетней разработки.

Бартер: пользователи Telly должны предоставить подробную демографическую информацию (например, возраст, пол и адрес), а также информацию о покупательском поведении и привычках просмотра, а также согласиться на использование своих данных для показа целевой рекламы. Телевизор компании имеет 9-дюймовый экран fc с выделенным пространством с правой стороны, на котором будет постоянно показываться реклама, даже когда вы ничего не смотрите на главном экране. Второй экран также будет отображать новости, спортивные результаты, погоду, котировки акций или служить местом для видеоигр.

Что касается рекламодателей, Позен прокомментировал: «Telly явно обращается к самой требовательной аудитории, которую пытается охватить каждый бренд: молодые, образованные семьи с большими семейными доходами, которые из-за их выходок с перерезанием шнура все труднее достучаться до устаревших телевизоров».

По расчетам Telly, она сможет получать достаточный доход от рекламы и партнерских программ, чтобы модель окупилась, хотя неясно, сколько времени потребуется, чтобы окупить невозвратные затраты на бесплатное телевидение. Позен не сказал, сколько средств привлек Телли. Среди инвесторов Рич Гринфилд, генеральный партнер LightShed Ventures, Vayner Media Гэри Вайнерчука и несколько институциональных и стратегических инвесторов (которых Позин не назвал).