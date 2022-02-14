Более 130 тысяч российских военных покинули Украину.

Сценарий: Эйлин Никимер, Джим Хайнц и Амер Мадани.

Некоторые авиакомпании отменили полеты в украинскую столицу, и в воскресенье тамошние войска разгружали новые партии оружия от стран-членов НАТО, поскольку их глава стремился продемонстрировать уверенность перед лицом предупреждений США о возможном вторжении в течение нескольких дней растущего числа россиян. силы.

Президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Джо Байденом около часа, настаивая на том, чтобы украинцы поставили свою страну под «безопасную и надежную защиту» от грозного нападения гораздо более сильной российской армии, сообщили впоследствии помощники. Белый дом заявил, что обе стороны договорились оказывать давление на сдерживание и дипломатию, чтобы предотвратить грозное российское военное наступление.

Администрация Байдена все громче заявляет о своих опасениях, что Россия в ближайшие дни организует инцидент, который создаст ложный предлог для вторжения в Украину.

Выводы американской и европейской разведки, сделанные в последние дни, вызвали опасения, что Россия может попытаться нацелиться на украинские военные учения, запланированные на вторник на востоке Украины, чтобы начать такую ​​«фальшивую операцию», по словам двух источников, знакомых с этим вопросом. Они говорили на условиях анонимности, потому что не уполномочены говорить об этом публично.

Представители американской разведки считают, что нацеливание на военные учения — лишь один из нескольких вариантов, которые Россия рассматривала как возможность начала ложной операции. Белый дом подтвердил, что не знает наверняка, принял ли президент Владимир Путин окончательное решение о начале вторжения.

Российские силы концентрируются на севере, востоке и юге Украины в ходе, по утверждению Кремля, военных учений.

Официальный представитель США обновил оценку администрации Байдена численности российских войск, дислоцированных в настоящее время у границ Украины, до более чем 130 000 по сравнению с более чем 100 000, о которых США публично заявили в предыдущие недели. Чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить выводы администрации.

Зеленский неоднократно преуменьшал предупреждения США, скептически относясь к все более резким заявлениям официальных лиц США в последние дни о том, что Россия может планировать вторжение уже в середине недели.

«Мы понимаем все риски и понимаем, что риски есть», — сказал он в субботнем эфире. «Если у вас или у кого-либо еще есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении русских, начавшемся 16-го числа, пришлите нам эту информацию».

Но хотя Зеленский призвал не паниковать, опасаясь, что это подорвет экономику Украины, он и его гражданское и военное руководство также готовят оборону, заказывая и получая приток оружия из Соединенных Штатов и других членов НАТО.

Военный грузовой самолет с зенитными ракетами Stinger и боеприпасами американского производства приземлился в воскресенье из Литвы, члена НАТО, чтобы укрепить оборону страны от любого воздушного нападения.

В эти выходные Зеленский в выцветшей военной форме тренируется с танками и вертолетами у границы Украины с аннексированным Россией Крымом. В близлежащем городе Каланчак некоторые выразили неверие в то, что Путин введет в страну свои войска.

«Я не думаю, что Россия на нас нападет», — сказал один из жителей Борис Черебенко. «У меня есть друзья на Сахалине, в Краснодаре», — сказал он, имея в виду российские регионы. «Я не верю этому.»

В Киеве другие выразили неуверенность в том, будет ли какой-либо шаг России экономическим, военным или вообще каким-либо. Выступая на центральной улице столицы с табличками «Я люблю Украину», женщина по имени Алона Позницкая сказала, что ведет себя тихо.

«Вы всегда должны быть готовы ко всему, и тогда вам нечего будет бояться», — сказала она.

Соединенные Штаты в значительной степени не обнародовали доказательства, которые, по их словам, лежат в основе их более конкретных предупреждений о возможных планах или сроках действий России.

«Мы не собираемся давать России возможность преподнести здесь сюрприз, спровоцировать что-то в Украине или в мире», — заявил в воскресенье CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан по поводу предупреждений США.

«Мы позаботимся о том, чтобы представить миру то, что мы видим, максимально прозрачно и ясно», — сказал он.

Русские развернули ракетные, воздушные, военно-морские силы и силы специального назначения, а также припасы для продолжения вторжения. На этой неделе Россия перебросила в Черное море шесть десантных кораблей, увеличив их способность высаживаться на побережье.

Путин отрицает любые намерения напасть на Украину. Россия требует от Запада, чтобы бывший Советский Союз не вступал в НАТО. Он также требует, чтобы НАТО воздержалась от размещения оружия вблизи своих границ и оттеснила силы коалиции из Восточной Европы — требования, которые Запад категорически отвергает.

Байден и Путин разговаривали в субботу более часа, но Белый дом не сделал никаких предположений о том, что этот разговор снижает риск неминуемой войны в Европе.

Отражая опасения Запада, голландская авиакомпания KLM отменила полеты в Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении компании. Украинская чартерная авиакомпания SkyUp заявила в воскресенье, что ее рейс из Мадейры, Португалия, в Киев был перенаправлен в столицу Молдовы.

Агентство безопасности воздушного движения Украины «Украэрорух» опубликовало заявление, в котором воздушное пространство над Черным морем объявлено «зоной потенциальной опасности» и рекомендовано самолетам избегать полетов над морем с 14 по 19 февраля.

Разговор Путина и Байдена, последовавший за сегодняшним телефонным разговором между Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, произошел в критический момент того, что стало крупнейшим кризисом безопасности между Россией и Западом со времен холодной войны. Официальные лица США считают, что у них есть всего несколько дней, чтобы предотвратить вторжение и массовое кровопролитие в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шульц отправится в понедельник в Киев, чтобы встретиться с Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

Хотя Соединенные Штаты и НАТО ясно дали понять, что они не намерены направлять войска в Украину для борьбы с Россией, любое вторжение и связанные с ним карательные санкции, обещанные Соединенными Штатами и другими странами, могут отразиться далеко за пределами бывшей советской республики, что повлияет на поставки энергии, мировые рынки и баланс сил в Европе.

Соединенные Штаты отозвали большую часть своего персонала из посольства в Киеве и призвали всех американских граждан немедленно покинуть Украину. Великобритания присоединилась к другим европейским странам, попросив своих граждан уехать.

Байден усилил военное присутствие США в Европе, чтобы успокоить союзников на восточном фланге НАТО. Еще 3000 солдат, которых они приказали, прибыли в Польшу, а 1700 направлялись туда. Американские военные также перебрасывают 1000 солдат из Германии в Румынию, которая, как и Польша, граничит с Украиной.

Россия и Украина находятся в ожесточенном конфликте с 2014 года, когда дружественный Кремлю лидер Украины был свергнут с поста в результате народного восстания. В ответ Москва аннексировала Крым, а затем поддержала сепаратистский мятеж на востоке Украины, где в результате боевых действий погибло более 14 000 человек.

Мирное соглашение 2015 года, заключенное при посредничестве Франции и Германии, помогло остановить крупномасштабные бои, но регулярные стычки продолжались, а усилия по достижению политического урегулирования не увенчались успехом.

___

Хайнц сообщил из Москвы. Ноаман Мерчант в Вашингтоне, Хорас Караману и Неби Кена в Киеве, Украина, и Александр Сташевский в Каланчаке, Украина.