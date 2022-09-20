Более 1500 украинских школьников, спасающихся от войны, учатся в грузинских школах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник в своем выступлении на саммите ООН по вопросам образования, что правительству Грузии удалось зачислить более 1500 украинских студентов, вынужденных покинуть страну из-за войны, в школах по всей Грузии.

Гарибашвили подчеркнул, что правящие власти «отдают приоритет образовательной поддержке учащихся на наших оккупированных территориях, где продолжающаяся российская оккупация нарушила многие аспекты повседневной жизни», и сказал, что его правительство также сделало «все возможное» для обеспечения поддержки украинских детей, спасающихся от боевых действий.

Нам удалось разместить в грузинских школах более 1500 украинских школьников, вынужденных бежать из-за российской агрессии. Для этого мы создали упрощенную процедуру регистрации и предоставили общее образование на украинском языке по стандартной украинской программе с помощью квалифицированных специалистов».

Министр образования Грузии Михаил Чинкли в Тбилисской государственной школе № 98 с украинскими учениками. Фото: Пресс-служба Министерства образования.

Глава правительства также указал, что украинские студенты, получающие высшее образование в Грузии, могут делать это без сдачи государственных экзаменов после предоставления льгот.

В своем выступлении на мероприятии в ООН Гарибашвили сказал, что образование является одним из «главных стратегических приоритетов» его правительства.