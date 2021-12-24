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Более $ 16,3 млн было потрачено на подготовку российских спортсменов к проведению Олимпиады 2022 года в Китае — Спорт

24 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

Москва, 21 декабря. Министр спорта России Олег Матицын заявил во вторник, что более 1,2 миллиарда рублей (более 16,3 миллиона долларов) было выделено на оказание российским спортсменам необходимой помощи в их подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Подготовка национальной команды вышла в завершающую стадию», — сказал Матыцын. «Мы уделяем внимание каждой детали нашей подготовки, и российские спортсмены продолжают борьбу за олимпийские квоты», — добавил он.

«Спортсмены за четыре года обеспечены всем необходимым на сумму более 1,2 миллиарда рублей», — добавил министр спорта.

Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года планируется провести в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские игры, так и Паралимпийские игры (в 2008 г.), а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у своего соперника.

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