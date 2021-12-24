Более $ 16,3 млн было потрачено на подготовку российских спортсменов к проведению Олимпиады 2022 года в Китае — Спорт

Москва, 21 декабря. Министр спорта России Олег Матицын заявил во вторник, что более 1,2 миллиарда рублей (более 16,3 миллиона долларов) было выделено на оказание российским спортсменам необходимой помощи в их подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Подготовка национальной команды вышла в завершающую стадию», — сказал Матыцын. «Мы уделяем внимание каждой детали нашей подготовки, и российские спортсмены продолжают борьбу за олимпийские квоты», — добавил он.

«Спортсмены за четыре года обеспечены всем необходимым на сумму более 1,2 миллиарда рублей», — добавил министр спорта.

Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года планируется провести в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские игры, так и Паралимпийские игры (в 2008 г.), а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у своего соперника.