Более 20% крупных японских компаний прекращают бизнес в России: опрос

Опрос, проведенный кредитной исследовательской фирмой, показал, что более 20% крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, решили прекратить такие операции после вторжения Москвы в Украину.

В опросе, проведенном Teikoku Databank Ltd среди 168 крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, 37 заявили, что планируют прекратить свою деятельность с 15 марта на фоне экономических санкций Запада и ухудшения состояния окружающей среды из-за сбоев в цепочках поставок и логистики.

Двадцать восемь из 37 компаний были производителями автомобилей и тяжелой строительной техники. Опрос показал, что ни одна компания не планирует полностью уходить с российского рынка.

В то время как некоторые известные японские компании, такие как Toyota Motor Corp. и Fast Retailing Co. Он присоединился к растущему списку глобальных компаний, включая McDonald’s Corp. и Apple Inc. При остановке внутренних операций большинство из 168 японских компаний остались. забыты, поскольку перспективы войны остаются неясными.

Исследовательская фирма заявила, что компании столкнутся с репутационными рисками, если продолжат работу в стране, поскольку этот шаг может быть расценен как поддержка вторжения, а также столкнутся с угрозой российского правительства национализировать активы компаний, покидающих страну. отчет.

«Ожидается, что количество компаний, закрывающих свою деятельность в России, еще больше возрастет» из-за этих рисков, сообщает Tekoku Information Bank.

Из 37 компаний, которые приостановили свою деятельность в России, 22 решили приостановить операции, включая доставку продукции в страну, а семь решили прекратить производство товаров. Четыре решили приостановить внутренние операции, такие как круглосуточные магазины.

В марте Toyota приостановила работу своего завода в Санкт-Петербурге из-за сбоев в цепочке поставок и приказала своим российским сотрудникам вернуться домой, в то время как Fast Retailing заявила, что временно закроет все 50 своих магазинов в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта общался с японскими законодателями по видеосвязи, прося Японию запретить торговлю с Россией, чтобы предотвратить вторжение в его страну того, что он назвал «цунами».

По данным Йельской школы менеджмента, во всем мире более 600 компаний объявили о выходе из России или приостановке деятельности в России.