Более 30 спутников OneWeb доставлены на космодром Куру для запуска на ракете «Союз» — Наука и космос

Москва, 17 января. Более 30 британских спутников связи OneWeb были доставлены на космодром Куру во Французской Гвиане для запуска на борту российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» в феврале, сообщила в понедельник российская государственная космическая корпорация «Роскосмос».

В заявлении говорится: «Новая партия космических аппаратов OneWeb доставлена ​​в Гайанский космический центр в рамках 34-й миссии. Следующий этап работ — подготовка космического корабля на Европейском техническом комплексе космодрома.

15 января специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оба входят в Роскосмос) приступили к заправке разгонных блоков «Фрегат» сжатыми газами и компонентами топлива.

В «Роскосмосе» уточнили, что «пуск ракеты «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими кораблями OneWeb запланирован на 10 февраля 2022 года.

Генеральный директор компании коммерческих запусков «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов ранее сообщил ТАСС, что в 2022 году запланирован запуск семи британских спутников связи OneWeb. Первый запуск должен был состояться с Гайанского космического центра (Космический центр Коро) в феврале. , конкретно.

Британский низкоорбитальный спутник OneWeb был разработан для создания системы космической связи для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке мира. Орбитальная группировка OneWeb в настоящее время включает 394 спутника. Все российские ракеты-носители «Союз» вращались вокруг них.