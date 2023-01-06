Более 3,75 млрд долларов военной помощи США странам, пострадавшим от Украины и жестокой войны России

Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и наших европейских союзников и партнеров, объявив о новой военной помощи на сумму более 3,75 миллиарда долларов в первую неделю 2023 года. Помощь включает 2,85 миллиарда долларов в виде прямых инвестиций Министерства обороны Украины и 225 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования для поддержки долгосрочного наращивания потенциала и модернизации вооруженных сил Украины. Включает 682 миллиона долларов иностранного военного финансирования европейским партнерам и союзникам для поощрения и пополнения пожертвований военной техники Украине.

По поручению комитета, уполномоченного Президентом, сегодня я утверждаю наши 29Чт Вывод американского вооружения и техники в Украину с августа 2021 года. Этот приток в размере 2,85 миллиарда долларов обеспечит Украину боевыми машинами пехоты Bradley, артиллерийскими системами, бронетранспортерами, зенитными ракетами, боеприпасами и другим оборудованием для доблестной защиты Украины. народ, его суверенитет и территориальная целостность. Я благодарен Конгрессу за то, что он продолжает предоставлять эти дополнительные полномочия в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2023 года, подписанным президентом в прошлом месяце.

Я также сообщаю, что в сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить дополнительно 907 миллионов долларов иностранного военного финансирования в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года. 225 миллионов долларов для Украины могут быть использованы для удовлетворения военных потребностей вооруженных сил Украины, оснащения их средствами защиты от российской агрессии и обслуживания оборудования, ранее предоставленного Украине в рамках Министерства обороны. При помощи инициативы и предшествующих недостатков. В долгосрочной перспективе это иностранное военное финансирование может быть использовано для восстановления способности Украины обеспечивать собственную безопасность посредством развития и модернизации своих вооруженных сил.

Это увеличило бы общую военную помощь США Украине до беспрецедентных 24,9 миллиардов долларов с момента начала работы администрации.

Кроме того, 682 миллиона долларов иностранного военного финансирования европейским союзникам и партнерам будут использованы для укрепления потенциала жертв российской войны в Украине. Совместная военная интеграция с НАТО и укрепление оборонительного киберпотенциала.

Сегодня только Россия может положить конец этой войне. Пока это не произойдет, в этом году, как и в предыдущие годы, мы будем стоять в стороне столько, сколько потребуется Союз с Украиной.