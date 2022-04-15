Более 5700 пустующих домов переданы Ирландскому Красному Кресту для украинских беженцев

Более 5700 пустующих домов были переданы Ирландскому Красному Кресту для размещения украинских беженцев.

По словам генерального секретаря благотворительной организации Лиама О’Дуайера, к концу дня представители Ирландского Красного Креста свяжутся со всеми, кто предложил жилье.

Г-н О’Дуайер говорит, что около 40% первоначальных предложений уже прошли оценку, и в ближайшее время должны быть проведены оценки.

В этот момент, по его словам, нуждающиеся украинские беженцы могут быть размещены в домах.

Он сказал, что благотворительная организация также будет отправлять электронные письма примерно 2200 людям, которые до сих пор не могли связаться с ними по разным причинам.

Г-н О’Дуайер также отметил, что 16% предложений, первоначально полученных Ирландским Красным Крестом, были отменены.

Около 23 тысяч украинских беженцев прибыли в страну с начала российского вторжения в Украину семь недель назад.

В пасхальные выходные ожидается еще от 3000 до 9000 человек.

Он сказал, что найти жилье для прибывших было «чрезвычайно сложно из-за большого количества людей».

«Телефонные звонки очень детализированы и могут длиться 10–12 минут».

Он сказал, что Красный Крест нанял еще один колл-центр, чтобы помочь связаться со всеми людьми, которые предложили жилье.

«Мы хотим продвинуться в этом вопросе, потому что, очевидно, у нас очень много общих помещений, и мы хотим убедиться, что со всеми правильно свяжутся», — сказал он. Радио RTÉ Радио Ирландии.

Г-н О’Дуайер сказал, что схема совместного дома благотворительной организации оказалась более сложной, чем схема вакантного дома, но этого следовало ожидать.

Мы сделали это, когда пришли сирийские беженцы и совсем недавно с выходцами из Афганистана.

Он сказал, что у Ирландского Красного Креста есть хорошие возможности для решения этой проблемы, и что схема работает хорошо, потому что «обогащаются обе стороны».

На вопрос о том, что беженцы вынуждены какое-то время оставаться на складах, в общественных залах, спортивных центрах и других зданиях, г-н О’Дауэр сказал: «Все это не то, чего хочет любой из нас».

«Это экстренные меры во время чрезвычайной ситуации, и мы должны убедиться, что переезд в жилье будет готов как можно быстрее».