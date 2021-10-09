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Более 600 иммигрантов разгрузили грузовик на границе США и Мексики

10 октября, 2021
Toma Kulikov

Мексиканские власти схватили 652 мигранта из грузовиков на границе с США, в том числе сотни беспризорных детей.

Пограничники остановили три грузовика в охваченном преступностью мексиканском штате Тамаулипас, когда они услышали шум, доносящийся из запечатанных контейнеров. Журнал “Уолл Стрит упомянул.

Мигрантов, в основном из Гватемалы, обнаружили и выпустили только тогда, когда рентгеновские лучи показали, что они находятся внутри. Четыре человека были арестованы и допрошены мексиканскими властями.

Местные власти заявили, что статуя – одна из крупнейших операций по контрабанде людей за последнее время.

«Насколько я помню, в последние годы не было прецедентов», – заявил газете Луис Альберто Родригес, пресс-секретарь Tamaulipas. «Дети спокойны. Они, очевидно, не знают о ситуации и невзгодах, через которые они проходят».

Отчаявшиеся мигранты часто платят местным бандам тысячи долларов, чтобы облегчить опасные поездки через границу.через Reuters

отчаявшиеся иммигранты часто платят Местные банды предлагают тысячи долларов, чтобы облегчить опасные трансграничные поездки.

Бюст – лишь последний из продолжающегося кризиса на границе, который распространился на 2021 год. В прошлом месяце тысячи гаитянских иммигрантов устремились в Соединенные Штаты в поисках убежища, что вызвало хаос. В небольшом приграничном городке Дель Рио, Техас после того, как они разбили лагерь под мостом.

Мигранты, сидящие в сложной зоне общественной безопасности после сотен
Мигрантов, в основном из Гватемалы, обнаружили и выпустили только тогда, когда рентгеновские лучи показали, что они находятся внутри.
через Reuters
Члены Национальной гвардии и Национальной обороны охраняют три грузовика, которые едут с ними
Местные власти заявили, что статуя – одна из крупнейших операций по контрабанде людей за последнее время.
Альфредо Пена / EPA-EFE / Shutterstock

После первоначального ареста администрация Байдена предприняла попытку депортировать их.

В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен встретился с официальными лицами в Мехико, чтобы обсудить, как обуздать рост контрабанды людей.

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