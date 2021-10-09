Более 600 иммигрантов разгрузили грузовик на границе США и Мексики

Мексиканские власти схватили 652 мигранта из грузовиков на границе с США, в том числе сотни беспризорных детей.

Пограничники остановили три грузовика в охваченном преступностью мексиканском штате Тамаулипас, когда они услышали шум, доносящийся из запечатанных контейнеров. Журнал “Уолл Стрит упомянул.

Мигрантов, в основном из Гватемалы, обнаружили и выпустили только тогда, когда рентгеновские лучи показали, что они находятся внутри. Четыре человека были арестованы и допрошены мексиканскими властями.

Местные власти заявили, что статуя – одна из крупнейших операций по контрабанде людей за последнее время.

«Насколько я помню, в последние годы не было прецедентов», – заявил газете Луис Альберто Родригес, пресс-секретарь Tamaulipas. «Дети спокойны. Они, очевидно, не знают о ситуации и невзгодах, через которые они проходят».

отчаявшиеся иммигранты часто платят Местные банды предлагают тысячи долларов, чтобы облегчить опасные трансграничные поездки.

Бюст – лишь последний из продолжающегося кризиса на границе, который распространился на 2021 год. В прошлом месяце тысячи гаитянских иммигрантов устремились в Соединенные Штаты в поисках убежища, что вызвало хаос. В небольшом приграничном городке Дель Рио, Техас после того, как они разбили лагерь под мостом.

Мигрантов, в основном из Гватемалы, обнаружили и выпустили только тогда, когда рентгеновские лучи показали, что они находятся внутри. через Reuters

Местные власти заявили, что статуя – одна из крупнейших операций по контрабанде людей за последнее время. Альфредо Пена / EPA-EFE / Shutterstock

После первоначального ареста администрация Байдена предприняла попытку депортировать их.

В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен встретился с официальными лицами в Мехико, чтобы обсудить, как обуздать рост контрабанды людей.