КОЧИ, Индия, 28 ноября (Рейтер) — Более 80 человек получили ранения на юге Индии, когда жители деревни, блокировавшие строительство порта стоимостью 900 миллионов долларов, столкнулись с полицией в результате последней эскалации многомесячных протестов рыболовецкой общины, в основном христиан, против азиатов. самый богатый человек.

Протесты являются огромной головной болью для Gautam Adani Ports and Logistics, компании стоимостью 23 миллиарда долларов, которая была вынуждена прекратить работу в морском порту Вижинджам, который, как считается, выигрывает бизнес у конкурентов в Дубае, Сингапуре и Шри-Ланке.

Однако строительство было остановлено более чем на три месяца после того, как сельские жители заблокировали въезд на территорию, обвинив порт в эрозии побережья и лишив их средств к существованию.

На выходных полиция арестовала несколько протестующих после того, как они не позволили строительной технике Аль-Адани въехать в порт, несмотря на постановление суда о возобновлении работы.

Согласно полицейским документам и видеороликам, транслируемым по местному телевидению, аресты побудили сотни протестующих во главе с католическими священниками пройти маршем к полицейскому участку, вступить в столкновения с отдельными лицами и повредить автомобили.

Аджит Кумар, высокопоставленный сотрудник местной полиции, сообщил агентству Рейтер, что в столкновениях были ранены 36 полицейских. Джозеф Джонсон, один из лидеров протеста, сказал, что по меньшей мере 46 демонстрантов также получили ранения.

Расположенный на южной оконечности Индии, порт стремится получить доступ к прибыльным торговым путям с востока на запад, увеличивая глобальный охват бизнеса, возглавляемого миллиардером Адани, который оценивается Forbes как третий самый богатый человек в мире.

На вопрос о последнем протесте группа Эль-Адани не сразу дала комментарий. Компания заявила, что порт соблюдает все законы, и сослалась на исследования, которые показывают, что он не связан с береговой эрозией. Правительство штата также заявило, что любая эрозия была вызвана естественными причинами.

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Протесты продолжались, несмотря на неоднократные приказы Высокого суда Кералы разрешить начать строительство. Полиция в основном не желала предпринимать никаких действий, чтобы не привести к социальной и религиозной напряженности.

В недавних столкновениях в полицейских документах говорится, что демонстранты «пришли со смертоносным оружием, ворвались в центр и взяли в заложники полицейских, угрожая поджечь центр, если задержанные не будут освобождены». Юджин Х. Перейра, генеральный прокурор епархии и лидер протеста, заявил, что полиция забрасывала протестующих камнями.

Протесты в порту напоминают негативную реакцию, с которой Адани столкнулся в Австралии из-за угольной шахты Кармайкл. Там активисты, обеспокоенные выбросами углерода и ущербом для Большого Барьерного рифа, вынудили Адани сократить производственные планы и отложить первую партию угля на шахте на шесть лет.

Автор Адитья Калра; Под редакцией Кларенса Фернандеса и Мерала Фахми

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