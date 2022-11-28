Болельщики подбадривают сербских «братьев» из-за исключения России из чемпионата мира по футболу

В оживленном московском баре футбольные болельщики в красных, белых и синих одеждах прикованы к экранам телевизоров, пока команды выстраиваются в очередь, чтобы исполнить национальные гимны перед матчем чемпионата мира.

Но на этот раз цвета не представляли российский флаг.

В этом году ФИФА запретила принимающей стороне чемпионата мира по футболу 2018 года участвовать в международных футбольных матчах в ответ на ввод войск Москвы в Украину.

Поскольку Россия не участвует в чемпионате, проводимом в Катаре, ее болельщики выступили в поддержку союзника Москвы Сербии.

«Мы всегда их поддерживали и будем поддерживать: я думаю, что сербы — братский народ», — сказал AFP Кирилл Гневучев, менеджер компании по производству холодильного оборудования, в баре в центре Москвы.

В четверг Кневучев пришел со своими друзьями поболеть за сербскую команду по прозвищу «Орлови» («Орлы»), которой Сербия проиграла со счетом 2:0 в первом групповом матче против Бразилии.

Их следующая игра против Камеруна в понедельник.

В то время как европейские соседи Сербии ответили санкциями России за ее агрессию в Украине, исторически тесные связи Белграда с Москвой остались практически нетронутыми.

В этом московском баре, необычайно загруженном в будний день, конфликт на Украине еще далек от завершения.

Молодые женщины аплодируют с нарисованными на щеках сербскими флагами, другие болельщики обсуждают матч за кружкой холодного пива, а две букмекерские конторы проходят мимо столов, собирающих ставки.

«Я ставлю на Бразилию, но поддерживаю Сербию», — с улыбкой сказал AFP 34-летний профессиональный игрок в покер Роман Маршак.

«Если выиграет Бразилия, я выиграю деньги, если выиграет Сербия, я буду счастлив!»

Между тем, бармен Роман Янчинский рад такой толпе в четверг.

«Благодаря Сербии сегодня у нас аншлаг», — сказал 41-летний игрок.

— «Те же цвета, та же вера» —

Согласно опросу, проведенному в середине ноября российским спортивным новостным сайтом Championat, Сербия является любимой командой среди российских болельщиков во время чемпионата мира.

История продолжается

В отсутствие сборной России российские спортивные комментаторы вместо этого обсуждают выступления сербских нападающих Душана Вилаховича и Александра Митровича.

«Удачи на чемпионате мира! Надеемся на ваши успехи, братья!» Об этом говорится в сообщении сборной России на сербском языке в социальных сетях.

К хору сторонников присоединилось Россотрудничество, российское государственное агентство по культурному обмену, в заявлении которого говорится: «Те же цвета, та же вера. Наши! Мобильные сербы!»

Но, несмотря на демонстрацию энтузиазма в отношении Сербии, отсутствие России является напоминанием о том, насколько изолированной остается страна после четырех лет приема футбольных болельщиков со всего мира в качестве принимающей стороны чемпионата мира.

Маршак сожалеет, что не может легко выезжать за границу после того, как большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских рейсов, а многие авиакомпании приостановили полеты в Россию, поставив под вопрос будущее российского футбола после отъезда легионеров.

«Возможно, это пойдет на пользу молодым российским талантам. Но никто в Европе не хочет их нанимать в таких условиях», — сказал он.

— ‘Мы вернемся’ —

Несмотря на то, что с ними обращаются как с парией в дипломатии и спорте, русские могут рассчитывать на единство Сербии.

Чемпионы Сербии по футболу «Црвена Звезда» недавно посетили Россию, где 22 ноября проиграли 3:1 в товарищеском матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

В день матча российские болельщики развернули сербский флаг длиной в несколько сотен метров и пронесли его по улицам второго по величине города России.

Однако в стране, где футбол очень популярен, отсутствие России на чемпионате мира болезненно.

«Спорт не должен страдать от последствий политики», — сказал AFP 18-летний студент-гуманитарий Глеб в баре.

Маршак сравнивает ситуацию в России с Югославией, которая была исключена из Евро-1992 и ЧМ-1994 из-за войны на Балканах, но позже восстановлена.

— Мы тоже вернемся, — сказал Маршак.

«Но пока сохраняется нынешняя политическая ситуация, ничего не изменится. Сегодня нельзя разделять спорт и политику».

бур/гдж