Боливия арестовывает бывшего лидера за подавление инакомыслия

Ла-Пас, Боливия (AFP) – консервативный временный президент, который руководил Боливией в течение года, был арестован в субботу, когда официальные лица восстановленного левого правительства преследовали тех, кто причастен к свержению лидера социалистов Эво Моралеса в 2019 году, которое они считают переворотом. Последовала администрация.

Джанин Анез была арестована рано утром в своем родном городе Тринидад и доставлена ​​по воздуху в столицу страны Ла-Пас, где предстала перед прокурором.

«Это оскорбление», – заявила она репортерам после выступления. Когда она пришла к власти, «не было переворота, а было конституционное правопреемство».

Из полицейского участка в Ла-Пасе Анез призвала Организацию американских государств и Европейский Союз направить миссии в Боливию для оценки того, что она назвала «незаконным задержанием».

Ордера на арест и арест нескольких других бывших чиновников обострили политическую напряженность в южноамериканской стране, уже раздираемой серией предполагаемых ошибок, допущенных обеими сторонами. К ним относятся жалобы на то, что Моралес стал более авторитарным за почти 13 лет пребывания у власти, что он незаконно баллотировался на переизбрание в четвертый раз, а затем якобы сфальсифицировал результат, и что правые силы возглавили жестокие протесты, которые побудили силы безопасности подтолкнуть его к отставке и после этого. Подавление его последователей, которые сами протестовали против предполагаемого переворота.

Десятки были убиты в ходе серии демонстраций против, а затем и против Моралеса.

«Это несправедливо», – сказал бывший президент Карлос Меса, который на нескольких выборах занимал второе место после Моралеса. «Они стремятся обезглавить оппозицию, создав ложное повествование о перевороте, чтобы отвлечь внимание от мошенничества».

Тем временем Моралес написал в Твиттере: «Авторы и пособники диктатуры должны быть расследованы и опубликованы».

Дальнейшие ордера на арест были выданы более чем на дюжину других бывших чиновников. В их число входят несколько бывших министров кабинета, а также бывший военный командующий Уильям Калиман и начальник полиции, которые призвали Моралеса уйти в отставку в ноябре 2019 года после протестов, охвативших страну против первого президента страны из числа коренного населения.

После того, как Моралес ушел в отставку – или столкнулся – и уехал за границу, многие из его основных сторонников также ушли в отставку. Неза, депутат, который несколько раз поднимался по карьерной лестнице для смены президента, был принят на временный пост президента.

Оказавшись там, политика Боливии внезапно была направлена ​​вправо, и ее администрация попыталась привлечь к ответственности Моралеса и группу его сторонников по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу, обвиняя в фальсификации выборов и подавлении протестов.

Но движение Моралеса к социализму оставалось популярным. В прошлом году она победила на выборах, набрав 55% голосов под руководством избранного Моралеса кандидата Луи Арса, который вступил в должность президента в ноябре. Онез отказался от участия после голосования на избирательных участках.

В пятницу были арестованы два министра в правительстве Анеза, в том числе бывший министр юстиции Альваро Коимбра, который помог вести судебный процесс над помощниками Моралеса. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны и другим лицам.

Новый министр юстиции Эван Лима сказал, что 53-летняя Онес обвиняется в ее поведении в качестве члена оппозиционного Сената, а не в качестве бывшего президента.

Министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо отрицал, что это был акт преследования, заявив, что дело возникло в результате уголовного дела, связанного с заговором и подстрекательством к мятежу, которое было подано против нее в ноябре, в том же месяце, когда она покинула свой пост.

Директор Human Rights Watch в Америке Хосе Мигель Виванко из Вашингтона заявил, что ордера на арест Девяти и ее министров «не содержат никаких доказательств того, что они совершили террористическое преступление».