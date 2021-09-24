Болсонару из Бразилии говорит, что Джонсон добивался “ срочной ” продовольственной сделки, посольство не соглашается

БРАЗИЛИЯ (Рейтер). Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с которым он встретился на этой неделе в Нью-Йорке, попросил заключить «чрезвычайное» соглашение о поставках продуктов питания, которых не хватало Великобритании.

Болсонару, обращаясь к своим сторонникам в еженедельной онлайн-трансляции, не упомянул продюсера, но сказал, что передал просьбу Джонсона министру сельского хозяйства Терезе Кристине.

«Он хочет заключить с нами чрезвычайное соглашение об импорте продуктов питания, которых нет в Англии», – сказал он.

Посольство Великобритании в Бразилии оспорило версию Болсонару, заявив, что сказанное президентом Бразилии не соответствует действительности.

В офисе президента не сразу ответили на запрос о разъяснении продукта.

Рост цен на природный газ привел к закрытию некоторых британских заводов по производству удобрений в последние недели, что привело к нехватке углекислого газа, используемого для закипания пива и безалкогольных напитков, а также для оглушения домашней птицы и свиней перед забоем. Подробнее

Британское правительство, стремясь предотвратить нехватку мяса и птицы, попыталось поддержать чрезвычайную ситуацию и предупредило производителей продуктов питания, чтобы они подготовились к 400-процентному росту цен на углекислый газ.

Министры, в том числе Джонсон, неоднократно игнорировали предположения о нехватке традиционных рождественских блюд, таких как жареная индейка, хотя некоторые поставщики предупреждали об этом.

Болсонару сказал, что Джонсон также попросил его помочь увеличить бразильский импорт виски из Великобритании, но добавил в своем разговоре в социальных сетях, что это было за счет частных компаний, а не его правительства.

(Репортаж Марии Каролины Марсело и Энтони Боудла); Редакция Аврора Эллис и Питер Куни

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