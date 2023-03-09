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Болтон превращается в заснеженную Россию, пока Юэн МакГрегор снимает новый сериал

9 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

Голливудская звезда Юэн МакГрегор привлек внимание зрителей во время съемок в центре Болтона. Звезда «Звездных войн», получивший известность в 1996 году в роли Марка Рентона в жесткой комедийной драме «На игле», играет графа Ростова в телесериале Paramount и Showtime «Джентльмен в Москве».

51-летний актер, сыгравший Оби-Вана Кеноби в предыдущей трилогии «Звездных войн» и поэта Кристиана в мюзикле «Мулен Руж»! , прогуливаясь по искусственному снегу, когда Болтон переключается на зимние сцены. Ратуша Болтона одновременно служила Кремлем, каким город стал в 1920-х годах в России.

Сериал будет выпущен на Paramount+ на международном уровне и на Showtime в США. Съемки проходят перед ратушей и полумесяцем Ле-Мана.

Зрители Cory выносят Карле строгое предупреждение после того, как она говорит, что «снова на высоте» с очаровательной сценой стрельбы.

Понятно, что Юэн был заменой сэра Кеннета Браны, который, как сообщалось, сначала играл главную роль. К звезде присоединились другие актеры, которые снимали сцены в военной форме. У него были густые усы, и его видели перекусывающим яблоком между приемами пищи.

Сериал основан на бестселлере 2016 года «Амор Таулз», в котором рассказывается о судьбе графа Александра Ростовского после революции в России. Московский джентльмен следует за графом Ростовым после того, как он избегает казни, но его отправляют в гостиницу «Метрополь» под домашний арест.

Улицы Болтона превратились в искусственный снег(Фото: Марк Кэмпбелл/MCPIX и Пол Казанс/Zenpix)

Юэн также будет исполнительным продюсером сериала, в котором снег падал вниз по ступеням здания ратуши, внесенного в список памятников архитектуры I степени, когда начались съемки. Площадь Виктории у ратуши Болтона огорожена съемочными площадками, грузовиками и фототехникой внутри оцепления.

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