Голливудская звезда Юэн МакГрегор привлек внимание зрителей во время съемок в центре Болтона. Звезда «Звездных войн», получивший известность в 1996 году в роли Марка Рентона в жесткой комедийной драме «На игле», играет графа Ростова в телесериале Paramount и Showtime «Джентльмен в Москве».

51-летний актер, сыгравший Оби-Вана Кеноби в предыдущей трилогии «Звездных войн» и поэта Кристиана в мюзикле «Мулен Руж»! , прогуливаясь по искусственному снегу, когда Болтон переключается на зимние сцены. Ратуша Болтона одновременно служила Кремлем, каким город стал в 1920-х годах в России.

Сериал будет выпущен на Paramount+ на международном уровне и на Showtime в США. Съемки проходят перед ратушей и полумесяцем Ле-Мана.

Зрители Cory выносят Карле строгое предупреждение после того, как она говорит, что «снова на высоте» с очаровательной сценой стрельбы.

Понятно, что Юэн был заменой сэра Кеннета Браны, который, как сообщалось, сначала играл главную роль. К звезде присоединились другие актеры, которые снимали сцены в военной форме. У него были густые усы, и его видели перекусывающим яблоком между приемами пищи.

Сериал основан на бестселлере 2016 года «Амор Таулз», в котором рассказывается о судьбе графа Александра Ростовского после революции в России. Московский джентльмен следует за графом Ростовым после того, как он избегает казни, но его отправляют в гостиницу «Метрополь» под домашний арест.

(Фото: Марк Кэмпбелл/MCPIX и Пол Казанс/Zenpix)



Юэн также будет исполнительным продюсером сериала, в котором снег падал вниз по ступеням здания ратуши, внесенного в список памятников архитектуры I степени, когда начались съемки. Площадь Виктории у ратуши Болтона огорожена съемочными площадками, грузовиками и фототехникой внутри оцепления.

Размещенные в настоящее время знаки показывают, что дороги будут закрыты для съемок до четверга, 2 марта, а также закрыта часть Ле-Мана-Полумесяца. Съемки происходят с джентльменом в Москве Достопримечательности Болтона занимают видное место в финальной серии фильма Салли Уэйнрайт, получившего премию BAFTA, «Счастливая долина», где Сара Ланкашир играет главную роль в роли сержанта полиции Кэтрин Каоде.

Места включали кафе Amico’s на Корпорейшн-стрит. Он также использовался как кафе в Шеффилде для знаменитой сцены, когда безжалостный персонаж Сары набрасывается на свою сестру Клэр Картрайт за то, что она отвела ее внука Райана в тюрьму, чтобы увидеть его отца, убийцу и преступника Томми Ли Ройса, которого играет Джеймс Нортон.

Сцены драматического побега Томми из суда в Лидсе были сняты в бывшем магистратском суде Болтона на Полумесяце Ле-Мана и по соседству с бывшим полицейским участком по соседству. Места в Болтоне также использовались для съемок комедийной драмы Sky «Брасик» с Мишель Киган в главной роли, «Острых козырьков», драмы ужасов BBC «Красная роза», шпионского триллера ITV «Файл Ipcress» с Майклом Кейном в главной роли и сериала Channel 4 «Это Грех.

Персонаж Юэна избегает немедленной казни, но советский суд изгоняет его на чердак шикарного отеля «Метрополь» и угрожает убить его, если он выйдет на улицу. В сериале за дверями отеля разворачиваются десятилетия истории России, пока персонаж строит новую жизнь и открывает для себя ценность дружбы, семьи и любви.

В прошлом году Юэн сказал о драме: «Это удивительная, замечательная история, и я так рад сыграть такую ​​замечательную роль». Недавно он повторил свою роль фаворита «Звездных войн» Оби-Вана Кеноби спустя почти два десятилетия в одноименном телесериале Disney+, снявшись в трех фильмах «Звездных войн» с 1999 по 2005 год.

«Джентльмен в Москве» появится эксклюзивно на Paramount + в Великобритании в 2023 году. Болтон по-прежнему популярен как место для съемок фильмов и телепередач, которое приносит городу деньги и поддерживает местный бизнес, заявили боссы городского совета.

(Фото: Марк Кэмпбелл/MCPIX и Пол Казанс/Zenpix)







Заместитель председателя Совета Болтона Хилари Фэйрклаф сказала о последних съемках: «Мы по-прежнему являемся популярными киноманами, и это всего лишь последняя крупнобюджетная постановка, позволяющая воспользоваться всем, что может предложить Болтон. Этот постоянный интерес является прямым результатом политика совета по привлечению большего количества съемок, и у нас хорошая репутация одного из самых благоприятных для кино городов в стране.

«Бизнес по производству фильмов приносит городу деньги и помогает развивать местный бизнес. Не менее важна возможность продемонстрировать лучшее из Болтона широкой аудитории».

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