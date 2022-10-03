Больница в Пакистане затонула из-за распространения болезней, передающихся через воду

Больница в Сехване на юге Пакистана переполнена

Пациенты стекаются из пострадавших от наводнения районов

Тысячи людей страдают от болезней, передающихся через воду

ВОЗ предупреждает о «второй катастрофе» после катастрофических наводнений

САХВАН, Пакистан (3 октября) (Рейтер) — Отделение неотложной помощи главной государственной больницы в маленьком городке Сехван на юге Пакистана переполнено.

Во время недавнего визита агентство Reuters увидело, как сотни людей забились в комнаты и коридоры в отчаянной попытке вылечить малярию и другие болезни, которые быстро распространяются после сильнейших наводнений в стране за последние десятилетия.

В толпе Навид Ахмед, молодой врач отделения неотложной помощи Института медицинских наук им. Абдуллы Шаха, окружен пятью или шестью людьми, пытающимися привлечь его внимание.

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30-летний мужчина сохраняет хладнокровие, поскольку расширенные службы экстренной помощи изо всех сил пытаются справиться с тысячами пациентов, прибывающих из-за миль вокруг их домов после того, как их дома были затоплены проливными дождями в августе и сентябре.

«Иногда мы так уставали, что мне казалось, будто я теряю сознание и у меня текут капли», — улыбаясь, сказал Ахмед агентству Reuters, потягивая чашку чая в больничной столовой во время короткого перерыва.

«Но благодаря молитвам этих пациентов мы продолжаем двигаться вперед».

Ахмед находится на переднем крае борьбы за борьбу с болезнями и смертностью на юге Пакистана, где сотни городов и деревень оказались отрезаны поднявшимися водами. Наводнение затронуло около 33 миллионов человек в стране с населением 220 миллионов человек.

Большинство из 300-400 пациентов, прибывающих в его клинику каждое утро, многие из которых дети, страдают от малярии и диареи, хотя приближается зима, Ахмед опасается, что другие болезни станут более распространенными.

«Я надеюсь, что перемещенные в результате наводнения люди смогут вернуться домой до зимы, (если нет) они будут подвержены респираторным заболеваниям и пневмонии, живя в палатках», — сказал он.

Сотни тысяч пакистанцев, покинувших свои дома, живут в правительственных лагерях, созданных для их размещения, или просто под открытым небом.

Застойные паводковые воды, раскинувшиеся на сотнях квадратных километров, отступают в некоторых местах от двух до шести месяцев и уже привели к широко распространенным случаям кожных и глазных инфекций, диареи, малярии, брюшного тифа и лихорадки денге.

Кризис ударил по Пакистану в особенно трудное время. Поскольку ее экономика находится в кризисе, поддерживаемом кредитами Международного валютного фонда, у нее нет ресурсов, чтобы справиться с долгосрочными последствиями наводнений.

Около 1700 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными муссонными дождями и таянием ледников. Пакистан оценивает ущерб примерно в 30 миллиардов долларов, а правительство и Организация Объединенных Наций возлагают вину за катастрофу на изменение климата.

Власти заявили, что более 340 человек погибли от болезней, вызванных наводнением.

Вторая катастрофа

30-летний Навид Ахмед, врач, оказывает медицинскую помощь пострадавшей от наводнения 15-летней девочке с малярией в Институте медицинских наук Сайеда Абдуллы Шаха в Сехване, Пакистан, 29 сентября 2022 г. REUTERS/Akhtar Soomro Читать далее

По данным министерства здравоохранения провинции Синд, наиболее пострадавшего района, с 1 июля было подтверждено 17 285 случаев заболевания малярией.

Предвидя риск вспышек заболеваний после этапа спасения и ликвидации последствий наводнения, правительство Синда пытается временно нанять более 5000 медицинских работников в наиболее уязвимых районах.

«Нам не хватает человеческих ресурсов, учитывая масштабы заболеваемости после беспрецедентных дождей и наводнений», — заявил Reuters Касим Сумро, депутат от провинции и парламентский министр здравоохранения в правительстве Синда.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу надвигающейся «второй катастрофы» болезней, передающихся через воду, распространяющихся по стране, особенно в Синде.

В палате больницы Сехван молодой человек с высокой температурой сидел на кровати возле главного отделения неотложной помощи. Его мать побежала к Ахмеду, который осмотрел больного и попросил медсестру положить ему на лоб холодные компрессы.

Воздух был густым от влажности, и не хватало кондиционера, чтобы охладить температуру в переполненных семейными коридорах. Палаты были заполнены до отказа, и на горстке коек лежало более одного пациента.

Ахмед, выпускник университета в Китае, рассказал о стрессе, в котором находился он и другие медицинские работники.

«С таким наплывом… мы не можем ждать результатов анализов для каждого пациента, чтобы начать лечение», — сказал он, добавив, что начинает давать лекарства от малярии, как только у него появляются симптомы.

Институт в Сехване обслуживает людей из близлежащих городов и регионов, в том числе тех, кто живет в лагерях, пока вода отступает и можно начинать восстановление.

Около недели назад дочь Джагана Шахани потеряла сознание после того, как у нее поднялась температура. Он использовал лодку, чтобы выбраться из своей затопленной деревни Бхаджара, и припарковал машину на близлежащей дороге, которая привела их в Сехван.

«Врачи сказали, что у нее малярия», — сказал он в конце прошлой недели. «Это наша четвертая ночь здесь. Здесь нечего есть, но Бог был так добр, что предоставил все», — добавила Шахани, чья 15-летняя дочь Хамида выздоравливает.

На окраине города сотни перемещенных лиц выстроились в очередь за пайками, которые будут раздавать в Лал Багахе, палаточном лагере, где семьи перемещенных лиц готовят чай и завтрак на открытом огне.

Индское шоссе, проходящее через Сехван, усеяно лагерями для вынужденных переселенцев.

Некоторые начинают идти домой, где вода достаточно отступила, но не всем так везет.

«Никто здесь не помогает мне, кроме Бога, — сказал Мадад Али Боздар. — Я молю Бога, чтобы вода отступила в моей деревне и чтобы я вернулся в свой дом».

52-летний Буздар родом из Бубека, городка на северо-восточном берегу озера Маншар. Выступая в пятницу, он сказал, что его деревня все еще находится под водой на глубине от 10 до 12 футов (3-4 метра). Он ожидал, что сможет вернуться примерно через два месяца.

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Под редакцией Майка Коллетт Уайт и Раджу Гопалакришнана

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