Больницы, назначенные KAHF в Корее, играют ведущую роль в защите прав и интересов иностранных пациентов и предоставлении высококачественных медицинских услуг.

Сеул, Южная Корея – (Рабочий проводПередовые медицинские технологии Кореи ежегодно привлекают множество иностранцев для посещения Кореи с целью медицинского туризма и лечения.

С 2009 по 2019 год общее количество пациентов составило 2,76 миллиона человек со среднегодовым темпом роста 20,8%.

Только в 2019 году Корею посетили 29897 российских пациентов, что составляет 10% в годовом исчислении. С 2009 года среднегодовые темпы роста составили 32,8%.

Корейская программа аккредитации больниц, обслуживающих иностранных пациентов (далее именуемая «KAHF») – это программа для выбора и определения корейских медицинских учреждений, которые предоставляют отличные международные медицинские услуги и обеспечивают безопасную систему пациентов.

Оценка делится на две части: «Специализированная система для иностранных пациентов», которая оценивает международные медицинские услуги, предоставляемые международным пациентам, и уровень удовлетворенности; И «система безопасности пациента», которая оценивает безопасность лечебной среды в медицинском учреждении.

35 различных критериев, состоящих из около 150 пунктов для исследования, включая эффективность медицинского учреждения по привлечению иностранных пациентов, наличие в учреждении группы профессионалов, предотвращение медицинских споров, обеспечение безопасности пациентов, лечение пациентов, инфекционный контроль и т. Д. Учреждения должны очистить все пункты.

В настоящее время аккредитованы четыре медицинских учреждения, которые предоставляют отличные медицинские услуги: Центр репродуктивной медицины CHA, Центр пластической хирургии JK, Глазная больница HanGil и Клиника варикозного расширения вен Kim Byoung Joon Ledas.

CHA Fertility Center Seoul StationДобейтесь более высоких показателей успеха благодаря шестидесятилетнему опыту и новейшим репродуктивным технологиям

CHA Fertility Center Seoul Station – лидер, проявляющий интерес к мировой медицинской индустрии. Результаты исследования бесплодия в Корее представлены в американских учебниках, а также в газете The Times. Университет CHA основал медицинский факультет в 1999 году и спонсирует профессоров и специализированных исследователей, а также прилагает постоянные усилия для продвижения индустрии здравоохранения, включая жизненно важную отрасль.

Стоит отметить, что Центр фертильности CHA успешно дарит клиентам радость беременности, используя новейшие методы лечения и применяя высокие стандарты для управления помещениями для трансплантации. Управляя 37 банком ооцитов, Центр репродуктивной медицины CHA предотвращает бесплодие среди ранее незамужних женщин. 50 эмбриологов обеспечивают более высокие показатели успешной репродуктивной функции, используя 60-летний технический опыт и сочетая его с новейшими репродуктивными технологиями.

Веб-сайт: http://seoul.chamc.co.kr/ru/



Телефон: +82 2 2002 0397

Глазная больница Инчхон ХангыльЭффективность продемонстрирована на 230 000 пациентов в год

Глазная больница Хангыль расположена недалеко от международного аэропорта Инчхон и специализируется на лечении глазных заболеваний. Цифры доказывают их эффективность. Ежегодно в офтальмологической больнице Хангыль проходит лечение 230 000 пациентов, проводится более 6 000 операций по удалению катаракты и 1 000 операций на сетчатке. Действуют шесть специализированных центров и частная клиника, где 28 офтальмологов проводят амбулаторное лечение на вахтовой основе.

В течение дня пациенты могут перейти от медицинского осмотра к операции в одном месте. Специализированная команда предоставляет российским пациентам точное и бережное руководство, обеспечивая комфортные медицинские условия для российских пациентов.

Веб-сайт: http://www.hangileye.co.kr/russian/



Контакты: [email protected]

Пусан Ким Бьюнг Джун Лидас Клиника варикозного расширения венСнижение нагрузки на пациента с помощью безоперационных операций и малоинвазивных методов лечения

Клиника варикозного расширения вен Ким Бён Джун Ледас, расположенная в районе Сомён, в самом сердце Пусана, специализируется на лечении варикозного расширения вен в течение последних 17 лет. Благодаря постоянным исследованиям причин рецидивов, клиника варикозного расширения вен Ким Бён Джун Ледас разработала прикладной метод лечения ЛЕДАС, который позволяет клинике предоставлять регулярные и безопасные медицинские услуги. В клинике венозной дилатации Ким Бён Джун Lydas проводятся «минимально инвазивные операции» и «нехирургические процедуры» с использованием лазеров и инъекций, что снижает бремя восстановления для пациентов.

Веб-сайт: http://www.kbjledas.com/new/lang/rus-01.php



Телефон: +82 51634 8275

Улучшите свою красоту и уверенность в себе с помощью Центр пластической хирургии JK

Центр пластической хирургии JK является лидером рынка пластической хирургии в течение 22 лет с момента его создания в 1998 году. По данным на 2019 год, более 30 000 клиентов из более чем 100 стран мира сделали JK своим предпочтительным центром. В 2017 году мы стали первым центром пластической хирургии, получившим государственную аккредитацию через KAHF. Пациенты могут рассчитывать на «мультидисциплинарный подход» JK, поскольку каждый хирург работает вместе, чтобы обеспечить наилучшие хирургические результаты.

Веб-сайт: https://www.jkplastic.com/ru



Контакт: + 82-10-9738-4052 (ватсап / тел.)

Узнайте больше о программе KAHF на сайте http://www.medicalkorea.or.kr, Официальный сайт Медицинской Кореи, а также официальный канал Youtube Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI).

Посмотрите видео, чтобы узнать, что предлагают больницы, назначенные KAHF: https://bit.ly/38ofcS0