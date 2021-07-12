Больные шотландцы OAP спрятали камеру в тележке для покупок, чтобы фотографировать детские юбки в парках и на вокзалах

Хищник на пенсии спрятал камеру в корзине для покупок, чтобы сфотографировать детские юбки, прежде чем поделиться клипами с педофилами по всему миру.

76-летний Фил Роберт Малани собрал шокирующее количество – более 8000 фотографий в ходе семилетней кампании по эксплуатации детей.

Малани посетил ныне закрытый садовый центр Добби в Пейсли, центральный вокзал Глазго и другие общественные места в Бархеде и снял секретные кадры с детьми.

Ползание следовало за молодыми людьми, тайно записывая вуайеристские фотографии их животов, нижнего белья и постельных принадлежностей.

Суд шерифа Пейсли слушал, когда полиция провела обыск в его доме в Бархеде, после того, как сотрудники по защите детей сообщили, что обнаружили более 8000 непристойных изображений, демонстрирующих сексуальную эксплуатацию детей.

Малани также делилась фотографиями в сети с известным веб-сайтом педофилов, зарегистрированным в России.

Генеральный прокурор Эд Ширан сказал, что 2 октября прошлого года полиция провела обыск в его доме после того, как получила информацию о том, что он размещал в Интернете неприемлемые фотографии.

Он сказал: «Когда к нему пришла команда, он возложил руки на голову.

В ходе проверки был изъят ряд материалов.

«Они включали ноутбук Lenova, несколько жестких дисков компьютера, USB-накопитель и синюю док-станцию ​​с восемью SD-картами».

Эти устройства были проанализированы экспертами по киберпреступности, которые обнаружили четыре изображения класса A, 26 класса B и 8285 класса C, на которых изображена сексуальная эксплуатация детей.

Также в его жалком убежище было 14 видеофайлов, которые он записал для маленьких девочек.

Прокурор добавил: «На устройствах обнаружены секретные записи.

«Снимки были сделаны в разных местах, таких как супермаркеты, торговые центры и другие общественные места.

9 августа 2016 года фильм был снят из корзины для покупок под низким углом.

На фотографиях изображена девочка в возрасте от 8 до 12 лет, и в четырех разных точках фотографии поднимают юбку девочки и снимают ее нижнее белье.

«В кадрах держатель камеры следует за ребенком, прилагая несколько усилий, чтобы сделать снимок».

Суд услышал, что Малани нацелился на другую девушку, возраст которой не установлен, в другом супермаркете, где он снова записал «видеоклип с юбкой в ​​нижнем белье».

Ширан добавил, что тысячи фотографий были отредактированы вместе, «поэтому они воспроизводятся почти как видео».

Другой видеофайл показал, как он тайно записывает девушку в Бархеде, голос которой можно услышать, когда камера указывает на юбку ребенка и поднимает ее нижнее белье.

Суд услышал, что Малани участвовал в создании изображений «первого поколения», изображающих сексуальную эксплуатацию детей.

Затем эти изображения были размещены на зарубежных веб-сайтах, в том числе в России.

Прокурор добавил: «Есть несколько сайтов, на которых есть ссылки на найденные фотографии.

Эти сайты позволяют пользователям загружать и скачивать изображения.

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«Пользователи часто используют один из них для загрузки изображений класса C.»

Г-н Ширан сказал, что конкретный веб-сайт является предметом «международного уголовного расследования».

Малани признал себя виновным по обвинению в несоответствующем фотографировании детей в период с марта 2013 года по сентябрь 2020 года.

Он признал, что действовал в беспорядке, делая неприемлемые фотографии детей в садовом центре Добби в Пейсли, на центральном вокзале Глазго и в различных местах в Бархеде, фотографируя их юбки и сохраняя записи на даты в период с апреля 2013 года по сентябрь 2019 года.

Он также признал себя виновным в использовании оборудования для съемки секретных кадров ребенка в Бархеде в августе 2016 года.

Его защитник утверждал, что Малани признал ответственность за преступления, но попросил оставить его просьбу о смягчении наказания до тех пор, пока суд не получит важные отчеты для подготовки к вынесению приговора.

Шериф Марк Терли внес первый преступник Малани в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, и отпустил его под залог, требуя отчетов.

Он сказал: «Теперь вы подлежите процедуре регистрации, продолжительность которой будет определена при оглашении приговора».

Прокуратура также призвала выдать Малани приказ о предотвращении сексуальных преступлений (SOPO) для защиты общественности, который будет определен, когда он появится в суде 6 августа.