Большая загадка GTA 5 наконец-то раскрыта спустя 8 лет

один из ГТА 5 Восемь лет спустя самые большие загадки наконец-то раскрыты. С 2013 года многие большая автомобильная кража Поклонники гадали, каков конец канона GT 5 есть. Игроки могут принять участие в трех концовках. GTA 5. В одном финале фигурирует смерть Майкла в конце игры. Другой финал с участием Тревора мертв в конце игры. И третий и последний результат: ни один из трех героев не погиб (третий — Франклин). Третий финал всегда выглядел как конец канона, и сейчас это более или менее подтверждается.

Этот месяц, GTA Online Получено полное крупное обновление с Договор, новый контент DLC с участием ранее упомянутых Доктора Дре и Франклина. Это обновление содержит довольно много сюжетного контента, в том числе миссию, в которой вы вместе с Франклином выслеживаете человека, рассердившего доктора Дре. Во время этой сцены Франклинг отмечает, что знает одного из продюсеров, на съемках которого она преследует мужчину. Франклин не упомянул Майкла по имени, но знаете, в конце GTA 5Если не умер, Майкл становится кинопродюсером. Другими словами, Майкл жив, а значит конец GTA 5 Понятно, что место его гибели — не шариат. Между тем мы также знаем, что Тревор все еще жив. Вместе эти две сказки подтверждают, что канонический конец GTA 5 Это конец, в котором живут все три героя.

в отличие Red Dead Redemption 2Не так много неразгаданных загадок GTA 5А теперь на одного меньше. Тайна Края Канона больше не существует, если только Тревор или Майкл не вернутся к жизни после того, как их обоих убьют. Технически это возможно, но таковы все теории заговора.

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