Большая российская яхта начала судебный процесс на Фиджи

Тамошний апелляционный суд вскоре может решить судьбу принадлежащей России роскошной яхты стоимостью 300 миллионов долларов, которую американские власти конфисковали на Фиджи.

В среду суд заслушал аргументы Министерства юстиции США, через две недели после того, как федеральные агенты получили приказ суда низшей инстанции на Фиджи об аресте 348-футовой яхты в порту Лаутока на Фиджи. Официальные лица США говорят, что судно принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Каримову.

Когда агенты поднялись на борт «Амадеи» и приказали команде из 20 человек плыть на восток, в дело вмешались российские юристы. Эдуард Хдианатов, бывший глава контролируемой государством российской нефтегазовой компании «Роснефть», дал показания под присягой, в которых говорится, что он владеет Amadeus.

Многие гигантские яхты были изъяты у попавших под санкции россиян по всему миру. Хдинатов не входит в санкционный список, и официальные лица США указывают, что на бумаге он также является владельцем другой роскошной яхты, связанной с президентом России Владимиром Путиным.

США утверждают, что Хдианатов пытается защитить Амадею — аквариум, бассейн и вертолетную площадку — от глобальных санкций.

«Тот факт, что Худианатов считается владельцем двух крупнейших зарегистрированных суперяхт, обе из которых связаны с лицами, находящимися под санкциями, указывает на то, что Худинатов как чистый и несанкционированный владелец соломы используется для маскировки истинных бенефициарных владельцев», — написали в ФБР. в аффидевите.

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Последние разработки

Ожидалось, что Сенат в четверг одобрит пакет военной и экономической помощи на сумму 40 миллиардов долларов для Украины и ее союзников и направит его в офис президента Джо Байдена для окончательного утверждения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время нападения на Украину Россия выпустила более 2000 ракет, которые, по его словам, составляют большую часть ее арсенала.

Россия закроет московский офис канадской телекомпании CBC, заявил представитель МИД России после того, как Канада приостановила вещание российских государственных телеканалов.

Российский военнопленный, которому может грозить пожизненный срок после расстрела украинского мирного жителя, в четверг попросил прощения у жены погибшего. Накануне сержант. Вадим Шишимарин признал себя виновным в том же киевском суде, заявив, что выполнял приказ российского офицера, когда выстрелил в 62-летнего Александра Шлыпова из окна автомобиля, похищенного русскими в Сумской области Украины.

21-летний Шишимарин сказал, что его группа бежала от украинского наступления, и что офицер опасался, что этот человек может найти их для украинских сил. Он сказал, что сначала не подчинился приказу своего непосредственного командира, но был вынужден выполнить приказ, когда его повторил другой офицер.

— Я понимаю, что ты не можешь меня простить, но прошу тебя меня простить, — сказал Шишимарин.

Катерина Шлепова назвала мужа «моим защитником» и заявила, что солдат заслуживает пожизненного заключения. Но добавила, что его могут обменять с Россией на украинского военнопленного.

Макдональдс объявил о планах Продано 850 русских ресторанов Александр Говор, российский бизнесмен, которому уже принадлежит 25 лицензированных заведений McDonald’s в Сибири. В заявлении компании говорится, что Gofour приобретет рестораны под новым брендом. В заявлении говорится, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в течение нескольких недель. McDonald’s имеет 39 000 точек в более чем 100 странах, 95% из которых принадлежат и управляются местными предпринимателями.

Компания, не раскрывшая цену продажи, объявила в понедельник об уходе с российского рынка спустя более 30 лет из-за войны.

Украина надеется на «достойный урожай», несмотря на оккупацию и противопехотные мины

Этой весной в Украине было засеяно почти 25 миллионов акров сельскохозяйственных культур, и каждый день засевается все больше, заявил в четверг представитель украинского сельского хозяйства. Тарас Высоцкий, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, сказал, что из-за российской оккупации одних территорий и наличия наземных мин в других — в этом году возделывание земли будет примерно на 9 миллионов акров меньше, чем в прошлом.

Украинские фермы поставляют кукурузу, пшеницу, семена подсолнечника и пшеницу в большинство стран мира, а конфликты, связанные с войной, способствовали росту цен на продовольствие, особенно в развивающихся странах. Пока, по словам Высоцкого, погода благоприятствует.

«Есть вероятность хорошего урожая в этом году, который начнется в конце июня, начале июля», — сказал Высоцкий.

Сенат подтвердил Бриджит Бринк, посол США в Украине, заявила в среду о дипломатических усилиях США во время продолжающейся борьбы Украины против российского вторжения.

Сенат единогласно утвердил Бринка без формального поименного голосования. Должность вакантна с 2019 года.

В тот же день после подтверждения Бринка Соединенные Штаты открыли свое посольство в Украине в Киеве, и дипломаты навсегда вернулись в город. Бринк сказала сенаторам во время слушаний по ее утверждению в начале этого месяца, что она будет работать над открытием посольства.

«Украинский народ при нашей помощи в сфере безопасности защитил свою родину перед лицом необоснованного российского вторжения, и в результате над посольством вновь полетели звезды и полосы», — заявил министр иностранных дел Энтони Блинкен.

Российские чиновники обеспокоены злоупотреблениями в Мариуполе: разведка США

Новые разведывательные данные США показали, что некоторые российские официальные лица обеспокоены тем, что российские силы совершают нарушения в Мариуполе, сообщил в среду официальный представитель США, знакомый с этим вопросом.

По данным разведки, предполагаемые нарушения включали избиение городских чиновников и казни их электрическим током, а также грабежи домов.

Официальный представитель США, который не был уполномочен давать публичные комментарии и говорил на условиях анонимности, сказал, что российские официальные лица обеспокоены тем, что нарушения вдохновят украинских жителей Мариуполя на сопротивление российской оккупации и подорвут заявление России об освобождении портового города.

Продержавшись несколько недель на сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, большинство украинских сил покинули город. Солдаты считаются героями в Украине, которая надеется договориться об их возвращении домой путем обмена пленными.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс