«Большая семерка» готова раскритиковать «огромные» санкции в отношении экономики России — чиновник

Министры финансов Большой семерки (G7) промышленно развитых стран заявили в понедельник, что они готовы ввести «масштабные» экономические санкции против России, если она нападет на Украину.

Они назвали наращивание российских войск на границах Украины «причиной для серьезного беспокойства» и что, если военное вторжение будет продолжаться так, как опасается Запад, это окажет быстрое воздействие на Россию.

«Мы особо подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом», — говорится в совместном заявлении.

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики», — добавили они.

В последние дни высокопоставленные официальные лица США заявили, что разведка указывает на то, что Россия может планировать вторжение в Украину «в любое время». В настоящее время Вашингтон оценивает численность российских войск, сосредоточенных вблизи своего соседа, в 130 000 человек.

«Большая семерка» пообещала продолжить «значительную финансовую поддержку» Украины. В заявлении говорится, что G7 вместе с Международным валютным фондом предоставила Киеву 48 миллиардов долларов с 2014 года.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обвиняют Россию в подготовке нового нападения на Украину после аннексии Крыма в 2014 году, обвинение, которое Россия отвергает как «панику».

Франция, Германия, Италия, Япония, США, Великобритания и Канада составляют «большую семерку». В настоящее время Германия председательствует в порядке ротации.

(dpa/нан)