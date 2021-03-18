Большая семерка осудила Россию за аннексию Крыма, что произошло в этот день в 2014 году.

БЕРЛИН (АП). В четверг группа из семи крупных промышленно развитых стран решительно осудила нынешнюю “оккупацию” Россией Крымского полуострова, спустя семь лет после того, как Москва аннексировала его у Украины.

Совместные министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США заявили в совместном заявлении, что действия России «продолжают подрывать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины».

«Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Крымской Автономной Республики и города Севастополя», – заявили семь стран. «Усилия России по его легитимации непризнаны и неприемлемы».

Они обвинили Россию в нарушении прав человека на полуострове и призвали международных наблюдателей получить туда доступ.

Через несколько недель после свержения бывшего союзного президента Украины Москва утверждала, что Крым присоединился к Российской Федерации в 2014 году после того, как большинство местных жителей проголосовали за присоединение к России, несмотря на то, что большая часть мира отвергла референдум как незаконный.

Президент России Владимир Путин отметил юбилей, пообщавшись по видеосвязи с крымчанами и посетив мероприятие в Москве.

«Это праздник для всей нашей страны», – сказал он на стадионе «Лужники». «Это восстановление исторической справедливости. Каждый дюйм этой земли пропитан кровью русских и советских солдат. Эта земля священна для России».

В 1954 году Черноморский полуостров стал частью Украины, и советский лидер Никита Хрущев передал юрисдикцию России, что было формально до распада Советского Союза в 1991 году, что означало, что Крым оказался в составе независимой Украины.

В докладе G-7 также упоминается роль России в продолжающемся конфликте между промосковскими сепаратистами и правительством на востоке Украины.

Затем – вице-президент Джо Байден, дислоцированный возле украинского премьера Арсений Яценюка, жесты, как Россия переговоры о присоединении к шаткому украинскому мирному соглашению и передачам спорного Крымского полуострова в Киев. геня савилов / Agence France-Presse / Getty Images





«Мы призываем Российскую Федерацию разжечь конфликт, предоставив финансовую и военную поддержку про вооруженным группировкам на востоке Украины и предоставив российское гражданство сотням тысяч украинских граждан», – заявили они.

«Большая семерка» призвала к дипломатическому урегулированию конфликта по поводу выполнения ряда соглашений в белорусской столице Минске.

Россия была исключена из Группы 8 в 2014 году в связи с ее деятельностью на Украине. Дональд Трамп за четыре года своего президентства неоднократно утверждал, что G-7 следует снова расширить, чтобы включить в нее Россию.

Marketwatch внес свой вклад.