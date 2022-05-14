«Большая семерка» продолжит экономическое давление на Россию и решит «пшеничную войну»

Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок выступает на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел государств-членов G7 в Schlossgut Weissenhaus 14 мая 2022 года недалеко от Ольденбурга в Гольштейне, Германия.

В субботу министры иностранных дел Большой семерки обязались усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжать снабжать Украину оружием и вести то, что министр иностранных дел Германии назвал московской «пшеничной войной».

После встречи в 400-летнем дворце на балтийском курорте Вайссенхаус высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза обязались продолжать оказывать военную и оборонную помощь. для «столько, сколько необходимо».

В совместном заявлении говорится, что они также рассмотрят то, что они назвали российской дезинформацией, направленной на то, чтобы обвинить Запад в проблемах с поставками продовольствия во всем мире из-за экономических санкций, наложенных на Москву, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну с Россией.

«Достаточно ли мы сделали, чтобы смягчить последствия этой войны? Это не наша война. Это война президента России, но мы несем глобальную ответственность», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналина Барбок на заключительной пресс-конференции.

Ключом к усилению давления на Россию является запрет или поэтапный отказ от закупки российской нефти с расчетом на то, что страны-члены ЕС на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если на данный момент они по-прежнему будут выступать против Венгрии.

«Мы активизируем наши усилия по сокращению и прекращению зависимости от поставок энергоносителей из России и как можно быстрее, основываясь на обязательствах G7 по поэтапному отказу или запрету импорта российского угля и нефти», — говорится в заявлении.

Министры заявили, что добавят больше санкций в отношении российской элиты, в том числе экономических субъектов, центральных правительственных учреждений и вооруженных сил, что позволит президенту Владимиру Путину «вести свою любимую войну».

Встреча в северной Германии, на которой присутствовали министры иностранных дел Украины и Молдовы, также выявила озабоченность по поводу продовольственной безопасности и опасения, что война в Украине может распространиться на ее меньшую соседнюю Молдову.

«Люди будут умирать в Африке и на Ближнем Востоке и перед нами стоит насущный вопрос: Как прокормить людей во всем мире? Люди спрашивают себя, что было бы, если бы у нас не было привычного нам зерна из России и Украина.»

Она добавила, что «Большая семерка» будет работать над поиском логистических решений для доставки жизненно важных товаров со складов Украины до следующего сезона сбора урожая.

Теперь внимание переключается на Берлин, поскольку министры встречаются позже в субботу, когда Швеция и Финляндия готовятся подать заявку на членство в трансатлантическом альянсе, что вызывает угрозы возмездия со стороны Москвы и возражения со стороны члена НАТО Турции.