Большая часть iPhone 14 Pro в форме таблетки будет отображать индикаторы конфиденциальности камеры и микрофона.

Запланированы большие вырезы в форме таблеток айфон 14 про По словам источника, который говорил с ними, модели будут отображать индикаторы конфиденциальности для микрофона и камеры. 9to5Mac.

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Apple планирует заменить выемку на моделях iPhone 14 Pro‌ двумя отдельными перфорированными слотами в форме таблеток, в которых будет размещаться оборудование системы камеры TrueDepth для Идентификатор лицаНо как мы сегодня узнали, резцы будут объединены вместе С помощью программы он выглядит как один длинный вырез в форме пилюли, когда файл айфон В использовании.

Похоже, что пространство между двумя частями будет использоваться для отображения оранжевых и зеленых точек, указывающих, когда приложение активирует камеру или микрофон. В настоящее время эти индикаторы отображаются справа от выемки, когда устройство активно включено, но размещение их спереди и по центру экрана iPhone‌ сделает их более заметными при использовании камеры и микрофона.

Наличие зеленой точки спереди и по центру при активной камере сделает ваш ‌iPhone‌ похожим на использование вашего Mac. На Mac, когда веб-камера используется, загорается зеленый индикатор, который нельзя отключить, и он находится прямо рядом с камерой.

Судя по всему, Apple позволит пользователям нажимать на зеленые и оранжевые точки, чтобы получать больше информации о том, какие приложения используют устройства «iPhone». В настоящее время эти данные предоставляются в Центре управления, где Apple перечисляет, какие приложения недавно использовали вашу камеру, микрофон и местоположение.

9to5Mac В нем утверждается, что Apple также изменит дизайн приложения «Камера», переместив большинство элементов управления в верхнюю часть экрана, чтобы предоставить пользователям более широкий обзор предварительного просмотра камеры, но это изменение «все еще не полностью разблокировано».

Когда индикаторы конфиденциальности не используются, пространство между двумя слотами на моделях iPhone 14 Pro‌ будет затемнено, чтобы оно выглядело как единое целое. айфон 14 В моделях будет использоваться стандартная выемка, и, следовательно, они, скорее всего, будут по-прежнему иметь те же аппаратные индикаторы, что и в предыдущих версиях. айфон 13 Модели.