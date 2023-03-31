Больше науки и меньше преувеличений

Недавняя статья сенатора Дейнса (IR 26 марта) построена на эмоционально заряженном языке, разбавленном фактами, призванными придать правдоподобие его аргументам, начиная с заголовка «Канарейка в угольной шахте».

Это тревожная фраза, которая трижды повторяется в статье. Такие фразы, как «грань глобальной энергетической чрезвычайной ситуации», «грань рецессии», «грань коллапса», «путь к американскому энергетическому кризису» и «надвигающийся энергетический кризис» все время звучат тревожно. Страх и гнев подогреваются определением врага с помощью таких терминов, как «радикальное зеленое движение», «зеленая повестка дня» и «зеленые галлюцинации» (четыре раза).

Немногочисленные ссылки, касающиеся фактов, возможно, не подлежат проверке, но я отмечаю, что они в основном касаются Германии, Литвы, Польши, Румынии и Соединенного Королевства, каждая из которых имела значительное влияние на российскую нефть и газ. США пострадали, но в гораздо меньшей степени.

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Несмотря на это, связь между этими ссылками и его общим тезисом ложна. Цены на ископаемые виды топлива всегда колебались, часто из-за геополитических событий, и ярким примером является вторжение России в Украину. История показывает, что в последний раз Соединенные Штаты испытали безобразный скачок цен на газ при президенте Буше, и тогда, как и сейчас, во многом это повышение было связано с геополитическими событиями, связанными с войной.

Российское вторжение в Украину, наряду с пробуждением постковидной экономики Китая, привело к дисбалансу между спросом и предложением на Западе в целом и в Европе в частности. Гипотеза сенатора Дейнса берет все в обратном направлении. Развитие Соединенными Штатами большего количества возобновляемых источников энергии помогает смягчить, а не усугубить текущую геополитическую ситуацию.

Да благословит Бог ископаемое топливо, оно играет важную роль в улучшении качества нашей жизни, мы во многом зависим от него каждый день. Тем не менее, редакционная статья Дейнса полностью игнорирует основную мотивацию для того, чтобы в конечном итоге отказаться от ископаемого топлива, а именно вредное воздействие кумулятивных выбросов парниковых газов, которые окажут негативное глобальное влияние на будущие поколения. READ Как Starlink держал Украину онлайн

Одно из утверждений, с которым я согласен, — это замечание сенатора Дейнса о том, что «нам нужны разнообразные виды энергии «Сделано в Америке», которые включают возобновляемые источники энергии, такие как гидроэнергетика, ветер и солнечная энергия». Мало того, что больше внутренней энергии из возобновляемых (и, возможно, ядерных) источников снизит волатильность цен и повысит энергетическую безопасность, но переход к этим источникам энергии абсолютно необходим для любого шанса, который у нас есть, для сокращения выбросов парниковых газов и их вредного воздействия на мир. климат.

У меня есть серьезный интерес к изменению климата, и я взял на себя обязательство узнать об этом. Мне повезло, что у меня есть брат с инженерным образованием в Montana Tech, который проработал 40 лет в Exxon и много лет работал на их угольных предприятиях; И я знаю трех выпускников технического факультета Монтанского технологического института, которые любезно ответили на мои вопросы о достоверности и опасности глобального потепления. Они познакомили меня с Citizens Climate Lobby (CCL), ресурсом для людей, заинтересованных в изучении этой проблемы.

Сенатор Дейнс, вас поддерживают ваши коллеги в Сенате; Обучение на инженера-химика позволяет вам понять науку, связанную с выбросами парниковых газов.

Моя просьба заключается в том, чтобы вы использовали свои знания, чтобы просветить своих коллег-политиков в Конгрессе США о том, что, как вы знаете, является правдой, а именно о том, что нашей стране действительно нужны различные виды энергии американского производства, включая гидроэлектростанции, ветер и солнечную энергию. Монтана может стать производителем ветровой энергии в Саудовской Аравии.

Пожалуйста, сенатор Дейнс, используйте свои образовательные возможности, чтобы изменить ситуацию, больше науки и меньше преувеличений. READ Военные арсеналы Китая и России ужасают по размаху