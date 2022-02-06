«Больше никакого тенниса» для Даниила Медведева, когда он начинает подготовку к Ф1 после поражения на Aus Open

Звезда тенниса Даниил Медведев в пятницу порадовал своих поклонников, рассказав, что занимался картингом вместе со звездами Формулы-1 Алексом Албоном и Даниилом Квятом. Звезда тенниса, недавно пропустившая финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, заявила, что уходит из спорта в своем последнем посте. Медведев поделился серией фотографий и видео с картинга, демонстрируя, что он хорош в том, что делает.

Даниил Медведев присоединился к звездам Формулы-1 Алексу Албону и Даниилу Квяту на соревнованиях по картингу в начале этой недели, что теперь вызвало вопросы о том, что он думает о переходе в спорт. Медведев является одним из самых громких имен в теннисе прямо сейчас, поскольку российская звезда продолжает расти с каждым годом. Ранее в 2021 году он выиграл свой первый турнир Большого шлема, победив легендарного Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. После этого он дошел до финала недавнего Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в итоге проиграл 21-кратному победителю турниров Большого шлема Рафаэлю Надалю.

Смена карьеры Даниила Медведева?

Теперь Медведев снова в новостях, но с другим набором навыков. 25-летняя звезда тенниса пробует свои силы в гонках на картинге и, похоже, ему нравится проводить время. Медведев также близок с гонщиком Формулы-1 Квятом, который в последний раз участвовал в гонках в 2020 году, что еще больше добавляет сомнений фанатам. Однако все это может быть шуткой, как отметили многие фанаты в комментариях. Некоторые из его поклонников также просили Медведева продолжить заниматься теннисом и вскоре занять первое место в этом виде спорта.

Примечательно, что звезда тенниса, казалось, знал, что он делал на гоночной трассе, поскольку было видно, как он проезжал повороты на трассе в видео, которое он поделился в Твиттере. Между тем, российская звезда также сделала забавный комментарий в ответ фанату, который поделился своим изображением в гоночном костюме, утверждая, что он подписал контракт с командой Red Bull Racing F1. Медведев ответил на вопрос команды Ф1, кого он собирается заменить из Макса Ферстаппена и Чеко Переса в стартовой решетке.

Медведев проиграл Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

Это был изнурительный финал, поскольку Надаль сразился с чемпионом US Open Даниилом Медведевым в финале, но 35-летнему игроку удалось совершить невероятный камбэк после двух сетов и выиграть 2-6, 6-7 (2), 6 -4, 6-4, 7-5. Медведев доставил Надалю всевозможные проблемы в начале первого и второго сета, поскольку он забрал их обоих.

В третьем сете оба игрока начали с того места, где остановились, поскольку Надаль шесть раз заставлял Медведеву поставить двойку, прежде чем россиянин наконец выиграл первую партию. При счете 4-4 Надаль получил два брейк-пойнта и выиграл второй, чтобы получить огромное преимущество, подав на сет в третьем. Подавая в сете, у него было три сет-пойнта в руке, но нужен был только один. Надаль вернулся в матч с победой 6-4 в третьем сете.

В четвертом сете Медведев, казалось, потерял темп, поскольку Надаль сломал подачу россиянина в самой третьей партии. Затем он выиграл сет 6-4 и совершил невероятное возвращение в игру с двумя сетами в каждом. Пятый и последний стал вишенкой на торте для любителей тенниса, так как никого не подвел в плане зрелищности и острых ощущений. Оба футболиста обменивались играми на своей подаче, чтобы сохранить счет на одном уровне, пока Надаль не сломал Медведеву. Выступая за чемпионство, Надаль не разочаровал и в итоге выиграл сет 7-5, а также невероятный финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

Изображение: AP/TWITTER