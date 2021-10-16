Больше побегов, поскольку вулкан Канарских островов продолжает извергаться, вызывая цунами лавы

Еще несколько сотен человек с испанского острова Ла-Пальма попросили эвакуироваться, поскольку извержение вулкана создало реку лавы по сравнению с цунами.

О жертвах во время извержения вулкана Кумбре-Вега, которое началось 19 сентября впервые с 1971 года, не поступало.

Четверг, Институт вулканов Канарских островов щебетать Видео, на котором лава движется по обрыву, описывается как «настоящее цунами из лавы».

«Удивительная скорость и поток лавового канала», – написали в институте.

Поздно вечером в четверг более 300 человек были вынуждены эвакуироваться. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщилоСсылаясь на правительство Ла Пальмы.

Люди очищают дом от вулкана в Лас-Манчас на Канарском острове Ла-Пальма, Испания, 14 октября 2021 года. Саул Сантос / AFP

По данным Координационного центра Европейского Союза по реагированию на чрезвычайные ситуации, к четвергу было эвакуировано почти 7000 человек и разрушено более 1500 зданий.

На Ла-Пальме есть два вулканических центра, а Кумбре Вьеха находится на юге и меньше, согласно Программа глобального вулканизма Смитсоновского института. Она добавила, что Кумбре Вьеха – самый активный вулкан на Канарских островах.

Ла-Пальма с населением около 85 000 человек является одним из восьми крупных островов архипелага у северо-западного побережья Африки.