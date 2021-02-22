Больше средств ГЧП будет направлено компаниям с менее чем 20 сотрудниками и индивидуальными предпринимателями.

Президент Джо Байден нацелен на федеральную помощь против пандемии для самых маленьких компаний страны и предпринимает шаги для достижения большей справедливости в так называемой Программе защиты зарплаты.

Департамент создает двухнедельное окно, начиная со среды, когда только компании с менее чем 20 сотрудниками – подавляющее большинство малых предприятий – могут подавать заявки на аннулируемые ссуды. Команда Байдена также выделяет миллиард долларов, чтобы направить их индивидуальным владельцам, таким как домашние подрядчики и косметологи, большая часть которых принадлежит женщинам и цветным людям.

Другие меры заключаются в снятии запрета на кредитование компании, которая владеет не менее 20% акций кем-либо, пойманным или осужденным за преступление, не связанное с мошенничеством, в предыдущем году, а также позволит тем, кто не выполняет федеральные студенческие ссуды, обращаться за помощью через программу. Администрация также дает понять, что законные резиденты-неграждане могут подать заявку на участие в программе.

ГЧП был впервые введен в первые дни пандемии коронавируса и возобновлен в декабре, и он был призван помочь американцам работать во время экономического спада. Малым и средним предприятиям, испытывающим потерю дохода, разрешается получать федеральные займы, от которых можно отказаться, если 60% ссуды будет потрачено на фонд заработной платы, а оставшаяся часть – на другие приемлемые расходы.

Усилия Байдена направлены на исправление несоответствий в том, как программа управляется администрацией Трампа.

Данные Программы защиты заработной платы, опубликованные 1 декабря и проанализированные Associated Press, показывают, что многие владельцы меньшинств, отчаянно нуждающиеся в ссуде, не получали ссуду от ГЧП до последних нескольких недель, в то время как многие белые владельцы бизнеса смогли получить доступ. Ранее кредитная программа.

Программа, начавшаяся 3 апреля и завершившаяся 8 августа и предоставившая 5,2 миллиона кредитов на сумму 525 миллиардов долларов, помогла многим компаниям оставаться на ногах, когда меры правительства по борьбе с коронавирусом вынудили многих закрыться или работать с уменьшением мощности.

Последнее государственно-частное партнерство, начавшееся 11 января и продолжающееся до конца марта, уже выплатило 133,5 миллиарда долларов в виде займов – примерно половину из 284 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом, – при средней сумме займа менее 74 000 долларов. .

Никакое дополнительное продление программы не было включено в «помощь США» Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, которую, как он надеется, Конгресс примет в ближайшие недели.