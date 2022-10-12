Большие пополнения возлагают большие надежды на сенаторов от Оттавы

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук (слева), вратарь Антон Форсберг и нападающий Клод Жиру празднуют победу над «Монреаль Канадиенс» в Бейл-центре 4 октября 2022 года. (Эрик Болт/USA Today Sports/Reuters)

Оттавские сенаторы были постоянными прыгунами пять лет подряд, но, похоже, команда наконец-то добилась значительного прогресса.

Последние несколько трудных лет я провел, формируя молодое ядро, которое началось с агента защиты Томаса Шабо и продолжилось капитаном Брэди Ткачуком и нападающими Дрейком Патерсоном, Джошем Норрисом и Тимом Статцелем.

С добавлением ветерана Клода Жиру, результативного вингера Алекс ДеБринкат А вратарь Кэм Тэлбот, сенаторы, возможно, наконец-то смогут добиться успеха в Восточной конференции, хотя им предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией в постоянно соперничающем атлантическом дивизионе.

Оттаве придется избавиться от некоторых вредных привычек, если они хотят не отставать от таких игроков, как Тампа, Торонто и Флорида.

За последние три сезона, которые совпадают с временем, проведенным тренером Диджеем Смитом на скамейке запасных, «Сенаторз» изо всех сил пытались встать с правой ноги и пропустили плей-офф.

Смит возглавляет тренировочный сбор команды в Оттаве 22 сентября 2022 года. (Джастин Танг/Канадская пресса)

В юношеском сезоне 2019/20 «Оттава» была 2-7-1 после десяти игр. В сезоне 2020–21, в котором участвовал целый канадский дивизион, они выиграли со счетом 1–8–1. В прошлом году они споткнулись Для записи 3-6-1.

«Очевидно, мы знаем, что должны хорошо начать», — сказал Смит.

«Вы должны быть в каждой игре. Вы должны уходить с очками с самого начала, а это профессиональный спорт. Мы большие мальчики, и мы должны быть готовы к началу сезона».

Недооценивать голы против

В то время как сенаторы, вероятно, смогут забить несколько голов благодаря ДеБринкэту, Жиру и поддерживающим нападающим, более важный вопрос заключается в том, достаточно ли улучшились защита и вратарская игра «Оттавы».

Алекс ДеБринкэт был назван первой звездой игры после того, как забил победный гол в ворота «Монреаль Канадиенс» в предсезонке. В прошлом сезоне он достиг рекордного уровня, забив 41 гол. (Марк Дерозье/USA Today Sports/Reuters)

Какими бы впечатляющими ни были шаги генерального менеджера Пьера Дориона этим летом, ему не удалось зафиксировать солидную и ветеранскую синюю серию.

Шабо и Артем Зуп возглавят «Оттаву», которые зарекомендовали себя как эффективная пара.

У 27-летнего россиянина истекает последний год контракта, и он собирается стать неограниченно свободным агентом. Если не считать Шабо, Зуб был лучшим защитником в Сенате и мощным дополнением к его синей полосе.

На Трэвиса Хаммоника и Ника Холдена можно рассчитывать, что они обеспечат лидерство среди ветеранов, в то время как новичок Джейк Сандерсон продемонстрировал отличное самообладание во время предсезонной подготовки, но ему еще предстоит сыграть в НХЛ.

Эрик Бранстром, Никита Зайцев и Джейкоб Бернард Докер должны будут выполнять свои обычные обязанности.

20-летний Сандерсон катается с шайбой в матче против «Монреаль Канадиенс», 1 октября 2022 года. (Марк Дерозье/USA Today Sports/Reuters)

Показатели обороны «Оттавы» за последние три года несколько разочаровывают. «Сенаторы» финишировали 30-м по голам против Смита в юниорском сезоне, поднявшись до 23-го на втором году его карьеры и опустившись на 26-е в прошлом году.

Уже большая травма

Тандем Антона Форсберга и Талбота должен был помочь улучшить эти показатели, но Талбот будет отсутствовать в течение первых пяти-семи недель сезона со сломанным ребром, оставив большую часть работы Форсбергу.

29-летний Форсберг показал себя стабильно во второй половине прошлого сезона и был вознагражден трехлетним продлением. Он закончил сезон с результатом 22-17-4 и сбережениями 0,917.

Если Форсберг сможет удержать оборону в первых 14 играх, «Оттава» сможет продержаться дольше в отсутствие Талбота. То, что сенаторы не сыграли ни одной игры подряд в первые шесть недель сезона, является хорошим предзнаменованием.

Стремясь пополнить свои лавры в отсутствие Талбота, сенаторы заявили, что вратарь Магнус Хелберг уступил Сиэтлу. 31-летний футболист сыграл всего пять матчей в НХЛ, но у него достаточно опыта, и он может немного облегчить ситуацию, пока не вернется Тэлбот.

Хельберг был одним из вратарей Швеции во время зимней Олимпиады 2022. Большую часть прошлого сезона он провел в «Сочи» в российской КХЛ. (Питер Дэвид Гузек/Ассошиэйтед Пресс)

Что нельзя игнорировать, так это Six Deep Down в Оттаве.

Третье трио Шейна Пинто, состоящее из Тайлера Мотта и Мэтью Джозефа, не было столь впечатляющим во время предсезонной подготовки.

Пинто, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, похоже, готов сделать заявление, поскольку он извлекает выгоду из смерти Джозефа и опыта скорости.

«Я думаю, что большая заслуга принадлежит Пейнетсу, вы видите, как хорошо он играл», — сказал Смит.

«Но также такой парень, как Мотте, который просто знает, как играть правильно. А потом Джо получил всю эту скорость. Так что ему определенно комфортно. Это серия игр пять на пять, которая имела наибольший успех, потому что они играем правильно».

Мотт расстался с Остоном Мэтьюзом из « Торонто Мейпл Лифс» перед тем, как забить гол в третьем тайме на « Скотиабанк Арена» в Торонто 24 сентября 2022 года. (Джон Э. Соколовски/USA Today Sports/Reuters)

Четвертая серия еще не завершена, но вполне вероятно, что Остин Уотсон и Паркер Келли окажутся в крыле Дилана Гэмбрелла или Марка Кастелиха. Хотя Кастелич был силен, его контракт на двоих мог немного облегчить решение сенаторов.

Бывший сенатор Гатино-Кью Дерек Брассар также вернулся на сцену.

Регулярный сезон Оттавы начинается в четверг в Баффало. После субботнего визита в Торонто во вторник, 18 октября, состоится домашняя игра против «Бостона».