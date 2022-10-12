Большие пополнения возлагают большие надежды на сенаторов от Оттавы

Оттавские сенаторы были постоянными прыгунами пять лет подряд, но, похоже, команда наконец-то добилась значительного прогресса.
Последние несколько трудных лет я провел, формируя молодое ядро, которое началось с агента защиты Томаса Шабо и продолжилось капитаном Брэди Ткачуком и нападающими Дрейком Патерсоном, Джошем Норрисом и Тимом Статцелем.
С добавлением ветерана Клода Жиру, результативного вингера Алекс ДеБринкат А вратарь Кэм Тэлбот, сенаторы, возможно, наконец-то смогут добиться успеха в Восточной конференции, хотя им предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией в постоянно соперничающем атлантическом дивизионе.
Оттаве придется избавиться от некоторых вредных привычек, если они хотят не отставать от таких игроков, как Тампа, Торонто и Флорида.
За последние три сезона, которые совпадают с временем, проведенным тренером Диджеем Смитом на скамейке запасных, «Сенаторз» изо всех сил пытались встать с правой ноги и пропустили плей-офф.
В юношеском сезоне 2019/20 «Оттава» была 2-7-1 после десяти игр. В сезоне 2020–21, в котором участвовал целый канадский дивизион, они выиграли со счетом 1–8–1. В прошлом году они споткнулись Для записи 3-6-1.
«Очевидно, мы знаем, что должны хорошо начать», — сказал Смит.
«Вы должны быть в каждой игре. Вы должны уходить с очками с самого начала, а это профессиональный спорт. Мы большие мальчики, и мы должны быть готовы к началу сезона».
Недооценивать голы против
В то время как сенаторы, вероятно, смогут забить несколько голов благодаря ДеБринкэту, Жиру и поддерживающим нападающим, более важный вопрос заключается в том, достаточно ли улучшились защита и вратарская игра «Оттавы».
Какими бы впечатляющими ни были шаги генерального менеджера Пьера Дориона этим летом, ему не удалось зафиксировать солидную и ветеранскую синюю серию.
Шабо и Артем Зуп возглавят «Оттаву», которые зарекомендовали себя как эффективная пара.
У 27-летнего россиянина истекает последний год контракта, и он собирается стать неограниченно свободным агентом. Если не считать Шабо, Зуб был лучшим защитником в Сенате и мощным дополнением к его синей полосе.
На Трэвиса Хаммоника и Ника Холдена можно рассчитывать, что они обеспечат лидерство среди ветеранов, в то время как новичок Джейк Сандерсон продемонстрировал отличное самообладание во время предсезонной подготовки, но ему еще предстоит сыграть в НХЛ.
Эрик Бранстром, Никита Зайцев и Джейкоб Бернард Докер должны будут выполнять свои обычные обязанности.
Показатели обороны «Оттавы» за последние три года несколько разочаровывают. «Сенаторы» финишировали 30-м по голам против Смита в юниорском сезоне, поднявшись до 23-го на втором году его карьеры и опустившись на 26-е в прошлом году.
Уже большая травма
Тандем Антона Форсберга и Талбота должен был помочь улучшить эти показатели, но Талбот будет отсутствовать в течение первых пяти-семи недель сезона со сломанным ребром, оставив большую часть работы Форсбергу.
29-летний Форсберг показал себя стабильно во второй половине прошлого сезона и был вознагражден трехлетним продлением. Он закончил сезон с результатом 22-17-4 и сбережениями 0,917.
Если Форсберг сможет удержать оборону в первых 14 играх, «Оттава» сможет продержаться дольше в отсутствие Талбота. То, что сенаторы не сыграли ни одной игры подряд в первые шесть недель сезона, является хорошим предзнаменованием.
Стремясь пополнить свои лавры в отсутствие Талбота, сенаторы заявили, что вратарь Магнус Хелберг уступил Сиэтлу. 31-летний футболист сыграл всего пять матчей в НХЛ, но у него достаточно опыта, и он может немного облегчить ситуацию, пока не вернется Тэлбот.
Что нельзя игнорировать, так это Six Deep Down в Оттаве.
Третье трио Шейна Пинто, состоящее из Тайлера Мотта и Мэтью Джозефа, не было столь впечатляющим во время предсезонной подготовки.
Пинто, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, похоже, готов сделать заявление, поскольку он извлекает выгоду из смерти Джозефа и опыта скорости.
«Я думаю, что большая заслуга принадлежит Пейнетсу, вы видите, как хорошо он играл», — сказал Смит.
«Но также такой парень, как Мотте, который просто знает, как играть правильно. А потом Джо получил всю эту скорость. Так что ему определенно комфортно. Это серия игр пять на пять, которая имела наибольший успех, потому что они играем правильно».
Четвертая серия еще не завершена, но вполне вероятно, что Остин Уотсон и Паркер Келли окажутся в крыле Дилана Гэмбрелла или Марка Кастелиха. Хотя Кастелич был силен, его контракт на двоих мог немного облегчить решение сенаторов.
Бывший сенатор Гатино-Кью Дерек Брассар также вернулся на сцену.
Регулярный сезон Оттавы начинается в четверг в Баффало. После субботнего визита в Торонто во вторник, 18 октября, состоится домашняя игра против «Бостона».
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