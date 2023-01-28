Большие ставки, большие награды для Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии

Игра в теннис напоминала скоростные поединки с высокой подачей между Сереной и Винус Уильямс. Это также был значительный отход от прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису, где Эшли Барти завершила 44-летнюю засуху в одиночном разряде для принимающей страны, выиграв титул, выведя его на корт и нанеся четкий удар слева, прежде чем шокировать теннисный мир (и Австралию). ) выйдя на пенсию в марте в возрасте 25 лет.

Но Барти, которая теперь замужем за Гэри Кесиком и ожидает своего первого ребенка, вряд ли избежала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Я могла бы честно посмотреть в зеркало и сказать, что отдала все ради тенниса, но он дал мне так много взамен», — сказала она в недавнем интервью. «И все это действительно начинается с людей, которые меня окружали. Во многом мой успех — это наш успех. Это действительно так».

Соболенко может рассказать об этом в субботу, когда она поделилась моментом после победы со своей командой, а затем издалека наблюдала, как ее обычный тренер Антон Дубров закрыл лицо белым полотенцем и рыдал в ложе игроков.

Соболенко сказала, что никогда не видела плачущего Дуброва, и объяснила, что в прошлом сезоне, в феврале, она боролась с личинками на второй подаче, и ее уверенность дошла до того, что она даже не могла публично обсуждать эту проблему. Дубров предложил уйти в отставку.

«В прошлом году были моменты, когда он говорил: «Я думаю, что я закончил, я думаю, что больше ничего не могу тебе дать, ты должен найти кого-то другого», — сказал Соболенко в интервью Nine Network. «И Я сказал: «Нет, ты не прав». Это не о вас. Нам просто нужно пройти через эти трудные моменты, и мы вернемся сильнее».

Ее выступление в субботу стало неоспоримым доказательством ее успеха, благодаря помощи эксперта в области биомеханики, а также собственной гибкости Соболенко. В этом году она 11-0, и хотя она семь раз допустила двойную ошибку в финале, включая свой первый матч-пойнт, она неоднократно отмахивалась от любого волнения (и очевидного беспокойства большой толпы) и уходила с эйсами или подачей. . Последующие передачи победителей.