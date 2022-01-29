Большинство регионов России поддерживают экономические связи с Японией — Минэкономразвития — Бизнес и экономика

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. До 80 регионов России поддерживают торгово-экономические связи с Японией, заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников на церемонии открытия Российско-японского года региональных и побратимских обменов.

«Будущее двустороннего партнерства зависит от взаимодействия регионов России и префектур Японии. В настоящее время 80 регионов России поддерживают торгово-экономические связи с Японией, стремясь обеспечить условия для инвесторов. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская, Сахалинская и Приморская области лидирует в этом плане», — сказал Решетников, цитирует пресс-служба министерства.

«Сегодня крайне важно активизировать региональные связи и сотрудничество, обмениваться опытом, находить эффективные решения и запускать новые проекты, чтобы развивать достигнутое. Это придаст новый импульс нашему развитию и поможет обеспечить благополучие людей», — подчеркнул министр.

Стороны выразили уверенность, что реализация Меморандума о взаимопонимании по проведению Российско-японского года региональных и побратимских обменов будет способствовать всестороннему расширению двусторонних обменов и активизации партнерства между двумя странами.