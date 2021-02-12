Большое локальное совместное обновление для Stardew Valley прибыло на консолях

Долина Стардо1.5 обновить Намного больше нас порадовало, когда он был выпущен для ПК в декабре.И вот, наконец, для консолей. Разработчик игр Рекламируйте в Twitter Что обновление должно быть выпущено для Switch, Xbox и PlayStation «в ближайшие два часа». На момент написания этой статьи он уже доступен на Nintendo Switch.

Самая заметная особенность обновления – локальная кооперативная игра на разделенном экране, которая выглядит идеально для консолей. Хочу ли я сесть на диван рядом с любимым человеком и вместе построить ферму? Конечно, да, и теперь мы можем.

Обновление также включает в себя новое расширенное меню настроек, новые здания, животных, врагов и, конечно же, множество исправлений ошибок.

Обновление Stardew Valley 1.5 было выпущено для устройств Switch, Xbox и PlayStation, и оно должно быть доступно на всех платформах в течение следующих 2 часов. ConcernedApe (Конечная обезьяна) 11 февраля 2021 г.

Полный список изменений доступен по адресу Долина СтардоВеб-сайтИ вы можете убедиться в этом сами, чтобы увидеть, какие изменения оживляют вас – мы в восторге от стульев, на которых вы действительно можете сидеть, вкладки меню, которая сообщает вам, разговаривал ли вы с кем-то в игре в тот день, новая территория со своим квестом и собственными персонажами.

Когда мы впервые рассказали об этом обновлении, мы позвонили Долина Стардо «Наша игра вечна», потому что многие из нас возвращаются к игре каждый раз, когда она обновляется. Несмотря на популярность игры (Продано более 10 миллионов копий.), Это все еще кажется очень личным проектом – прямо как моя ферма в игре, хотя я признаю, что это Немного Менее впечатляюще.