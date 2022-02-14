Большой редизайн Gmail начинается с развертывания личных учетных записей

В конце прошлого месяца Google официально детализировал «Новый встроенный дисплейДля Gmail в Интернете. Этот редизайн теперь распространяется на первых пользователей Gmail, включая тех, у кого есть личные аккаунты Google.

Google указал доступность слоев рабочей области только во время первоначального объявления. Пятница, компания объявить что было поднято Я начал Как для «пользователей с личными учетными записями Google», так и для платных доменов для экспресс-версии. Она добавила, что запланированные выпуски начнут получать новый вид 28 февраля.

По состоянию на утро понедельника этот редизайн еще не доступен для первых пользователей, но Google объяснять Как вы можете включить, когда он будет помещен в вашу учетную запись:

В правом верхнем углу нажмите Настройки. В разделе «Быстрые настройки» нажмите «Попробовать новый вид Gmail». В новом окне нажмите «Перезагрузить».

Убедитесь, что Google Chat включен в Gmail, в то время как вам также может быть предложено попробовать его в правом нижнем углу экрана.

Между тем, Google поделился более подробной информацией о том, как работает редизайн Gmail. Главное меню приложения отображается в крайнем левом углу экрана и позволяет переключаться между Почтой, Чатом, Пространствами и Meet. Примечательно, как вы можете навести указатель мыши на значок приложения, чтобы получить плавающий предварительный просмотр, связанный с каждой службой (кроме Meet) для папки / ярлыка или списка контактов, если сворачиваемая панель (управляемая кнопкой гамбургера в верхнем левом углу) скрыта.

Точно так же новое всплывающее уведомление в левом нижнем углу позволяет предварительно просмотреть сообщение, ответить на него или открыть сообщение (в полноэкранном режиме или во всплывающем окне). Эти пузыри должны быть включены:

В правом верхнем углу окна Gmail рядом с индикатором состояния нажмите Дополнительные параметры > Настройки уведомлений чата. В появившемся окне поставьте галочки напротив «Разрешить уведомления чата» и «Открывать всплывающие окна чата для новых сообщений». В нижней части окна нажмите Готово.

Подробнее о Gmail:

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