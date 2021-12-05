Большой толчок для создания «Сделано в Индии»: в Амети создано российско-индийское правительственное подразделение по вооружению

В субботу правительство Уттар-Прадеша объявило, что индийско-российское подразделение будет создано в Корве в Аметисте для производства более 5 автоматов АК-203.

Представитель правительства заявил, что это решение даст «значительный импульс» инициативе «Сделано в Индии» в области оборонного производства. «Он будет производиться совместным индийско-российским предприятием, одобренным правительством Индии», — сказал пресс-секретарь. Реализацией проекта будет заниматься машина специального назначения Indo-Russian Rifles Private Ltd (IRRPL).

В заявлении правительства говорится, что винтовки AK-203 калибра 7,62×39 мм заменят винтовки INSAS, которые были представлены более трех десятилетий назад.

«Автомат АК-203 с эффективной дальностью стрельбы 300 м — это легкая, прочная и простая в использовании современная штурмовая винтовка с проверенными технологиями, которая повысит боеспособность солдат для решения текущих и должным образом воспринимаемых оперативных задач. Они улучшат оперативная эффективность индийской армии в противоповстанческих / контртеррористических операциях, говорится в заявлении правительства.

Представитель сказал, что предлагаемое подразделение предоставит новые способы работы для малых предприятий, создавая тем самым возможности для трудоустройства.

Он добавил: «Этот проект представляет собой важный шаг на пути к тому, чтобы сделать UP одним из основных участников оборонного производства Индии. Следует отметить, что весьма амбициозный проект правительства Уттар-Прадеша по созданию оборонительного коридора также прошел долгий путь».