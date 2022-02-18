Бомбардировка Украины возрождает опасения вторжения, Россия высылает американского дипломата

Украина и пророссийские обвинения в перестрелке

Байден заявил, что Россия работает над инцидентом под ложным флагом

Зеленский назвал взрыв «большой провокацией»

Байден свяжется с лидерами в пятницу и встретится с Линкином Лавровым на следующей неделе.

МОСКВА/КИЕВ (Рейтер) — Бомбардировка Украины в четверг возродила опасения Запада по поводу неминуемого российского вторжения, а президент США Джо Байден заявил, что Москва была предлогом для оправдания возможной атаки и высылки Кремлем американского дипломата.

Ранняя утренняя перестрелка между киевскими силами и пророссийскими сепаратистами, которые годами находятся в состоянии войны и регулярно нарушают режим прекращения огня, вызвала обеспокоенность, поскольку западные страны заявили, что вторжение может произойти в любое время.

Один из самых глубоких кризисов в отношениях после окончания «холодной войны» происходит в Европе, где России нужны гарантии безопасности, включая Киев, который никогда не вступал в НАТО, а США и их союзники предлагают меры по контролю над вооружениями и укреплению доверия.

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Пока Россия обвиняет Запад в истерии, говоря, что часть ее сил вернулась на базы и не планирует вторжения, многие западные страны настаивают на продолжении наращивания военной мощи перед возможным нападением.

«У нас есть основания полагать, что они занимались псевдонаучной операцией, чтобы иметь предлог для проникновения», — сказал Байден журналистам в Белом доме. «Все, что у нас есть, это то, что они готовы отправиться в Украину и напасть на Украину». Подробнее

Он приказал госсекретарю Энтони Блинкену в последнюю минуту изменить планы своих поездок, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН, где он изложил возможные российские сценарии. Подробнее

«Это может быть так называемый сфабрикованный террористический акт на территории России, обнаружение массового захоронения, атака беспилотников на мирных жителей или фальшивая — действительно реальная — атака с применением химического оружия», — сказал Блинкен. Россия может охарактеризовать это событие как этническую чистку или геноцид.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал комментарии Блинкина досадными и опасными.

Дипломатические усилия будут продолжены в пятницу, когда Байден проведет телефонный разговор с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО. Блинкен встретится со своими коллегами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министерство иностранных дел заявило, что в конце следующей недели он также обсудит кризис с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину».

Но нанеся удар по американо-российским отношениям, Россия выслала Барта Гормана, заместителя главы миссии США. Об этом шаге было объявлено в четверг, но высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что он ушел на прошлой неделе.

Москва сослалась на высылку Соединенными Штатами высокопоставленного чиновника в Вашингтоне, который, по ее словам, был вынужден уехать до того, как была найдена замена в рамках «визовой войны» США.

Вашингтон заявил, что отреагирует на «неоправданный» шаг. Представитель Госдепартамента заявил, что российские дипломаты, проработавшие более трех лет, должны покинуть США, а американским дипломатам Москва дает меньше времени. Подробнее

Торговые обвинения

На Украине поддерживаемые Россией повстанцы и киевские силы обвинили друг друга в стрельбе через линию прекращения огня на востоке Украины, а Москва обвинила Киев в «уничтожении» мирных жителей.

Украинские правительственные силы отвергли обвинения в нанесении ударов по объектам сепаратистов в сепаратистском регионе Донбасс, граничащем с Россией.

READ Китайские государственные СМИ заявили, что лазейки в ограничении времени игр должны быть закрыты Внутренний вид показывает детский сад, который, по словам военных, пострадал в результате бомбардировки на Украине, в Луганской области, Станция Луганск, Украина, 17 февраля 2022 года. REUTERS/Carlos Parilla Подробнее

Подробности не могут быть проверены независимо, но отчеты с обеих сторон указывают на более серьезный инцидент, чем обычные нарушения режима прекращения огня, о которых часто сообщается в этом районе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва «крайне обеспокоена» сообщениями. Россия давно заявляет, что Киеву нужен предлог для захвата территории повстанцев силой, что Украина отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийские силы взорвали детский сад, что он назвал «большой провокацией».

На видео, опубликованном украинской полицией, видно отверстие в кирпичной стене в комнате, усыпанной мусором и игрушками.

«Сегодня были запланированы какие-то провокации, мы предвидели и думали, что началась война», — сказал Рейтер житель села Станская Луганская Дмитрий.

Со своей стороны, сепаратисты обвинили правительственные силы в том, что они четыре раза за последние сутки открывали огонь по их землям.

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Фотограф Reuters в городе Кадиевка Луганской области Украины, удерживаемой повстанцами, слышал артиллерийский огонь со стороны линии соприкосновения, но не смог уточнить детали.

Саммит ключевых лидеров?

Разнятся также оценки количества российских солдат, сосредоточенных вблизи Украины. А Эстония, близкий член НАТО, в среду убила около 170 000 солдат.

Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер заявила, что за последние 24 часа Россия увеличила свое присутствие на границе с Украиной на 7000 человек.

«Мы видим, как они летают на боевых и вспомогательных самолетах. Мы видим, как они оттачивают свою боевую готовность в Черном море», — заявил министр обороны Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Минобороны опубликовало видео, на котором, по его словам, видно, как из района вблизи границы покидают новые подразделения.

Maxar Technologies, частная американская компания, которая отслеживает скопления людей, заявила, что спутниковые снимки показали, что, хотя Россия вывела часть военной техники из-под Украины, другая техника прибыла. Подробнее

Пока переговоры продолжаются, Россия заявляет, что ее требования безопасности по-прежнему игнорируются.

«В случае отсутствия готовности американской стороны согласиться на жесткие и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем проведения военно-технических мероприятий», — говорится в заявлении. в сообщении.

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Сообщение бюро Reuters Авторы Питер Граф, Марк Тревельян, Филиппа Флетчер и Костас Петсас Редактирование Алекс Ричардсон, Гарет Джонс, Фрэнсис Керри и Грант МакКолл

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.