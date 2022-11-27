Бомбардировка Украины в преддверии зимней войны

Херсон, Украина (AFP) — Российские войска обстреляли восточную и южную Украину рано утром в воскресенье, когда бригады коммунальных служб пытались восстановить электроснабжение, водоснабжение и отопление из-за того, что начались снегопады и морозы, в то время как гражданские лица продолжали покидать южный город Херсон в руины. Из-за недавних нападений и их опасений по поводу того, что будет дальше.

Поскольку в воскресенье столицу Киев продолжал покрывать снег, аналитики ожидали, что зимняя погода, которая приносит с собой ледяную местность и суровые боевые условия, будет оказывать все большее влияние на конфликт, который бушует с тех пор, как российские войска вторглись в Украину более девяти месяцев назад.

Эксперты заявили, что обе стороны уже увязли в проливных дождях и грязи на поле боя.

После серии яростных артиллерийских обстрелов инфраструктуры, начавшихся в прошлом месяце, рабочие круглосуточно спешили восстановить основные услуги, поскольку многие украинцы вынуждены бороться с электричеством всего на несколько часов в день — если оно вообще есть. .

Укрэнерго, оператор государственной электросети, заявил в воскресенье, что производители электроэнергии в настоящее время обеспечивают около 80% спроса по сравнению с 75% днем ​​ранее.

Дисквалификация возродила поединок между украинским президентом и мэром Киева. Мэр Виталий Кличко защищался в воскресенье от обвинений президента Владимира Зеленского в том, что многие киевляне до сих пор остались без электричества и что для них создано недостаточное количество центров для хранения продуктов питания, воды, аккумуляторов и других предметов первой необходимости.

Кичко написал в Telegram, что работают сотни таких центров, а также сотни аварийных генераторов, добавив: «Я не хочу, особенно в текущей ситуации, ввязываться в политические разборки. Это абсурд».

Президент и мэр то и дело ссорились с тех пор, как Зеленский вступил в должность в 2019 году. Зеленский обвинил Кличко и окружающих его чиновников в коррупции, а Кличко утверждает, что администрация президента оказывала на него политическое давление.

Институт изучения войны, аналитический центр, который внимательно следит за событиями в Украине, заявил, что отчеты с обеих сторон указывают на то, что сильный дождь и слякоть оказали влияние, а в ближайшие дни вдоль линии фронта ожидаются более сильные заморозки.

«Неясно, активно ли какая-либо из сторон планирует или готовится возобновить крупные наступательные или контратакующие операции в это время, но метеорологические факторы, препятствующие таким операциям, начнут ослабевать», — говорится в записке, опубликованной в субботу.

В ISW заявили, что российские войска окапывались восточнее города Херсона, из которого украинские силы вытеснили их более двух недель назад, и вели «обычный артиллерийский огонь» через Днепр.

Аналитический центр также сослался на сообщения о том, что российские войска перебрасывают реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы ближе к городу в рамках возможного плана по увеличению частоты ракетных и зенитно-ракетных ударов по земле. . Задачи севернее Днепра на ближайшие дни.

Город Херсон, который был освобожден более двух недель назад — событие, которое Зеленский назвал поворотным моментом в войне, — в последние дни подвергся интенсивным бомбардировкам ближайших российских войск.

Высокопоставленный представитель ООН в Украине заявил, что мирные жители, многие из которых сетовали на невыносимые условия и опасались новых забастовок, в воскресенье продолжали покидать Херсон.

«Уровень разрушений, масштабы разрушений, то, что нужно городу и области — это масштабно», — сказала постоянный координатор ООН Дениз Браун, имея в виду этот район. Она сказала, что группы ООН перевозили припасы, такие как еда, вода, материалы для укрытия, лекарства, одеяла и матрасы.

«Конечно, время имеет решающее значение, прежде чем это станет абсолютной катастрофой», — сказал Браун Ассошиэйтед Пресс в Херсоне.

Начальник военного ведомства города Галина Логова в интервью рассказала, что во всех районах города были выстроены эвакуационные поезда и установлены бомбоубежища с печами, кроватями, аптечками и огнетушителями.

«Готовимся к зиме в сложных условиях, но сделаем все возможное, чтобы обезопасить людей», — сказала Логова. Она сказала, что больше всего ее беспокоят «бомбардировки, которые усиливаются с каждым днем. Бомбежки, бомбежки и еще раз бомбежки».

На дорогах за пределами города некоторые жители чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как уехать.

Артиллерия попала в наш дом позавчера. Сгорели четыре квартиры. «Стекла выбиты», — сказал Виталий Надучи, выезжая на улицу с терьером на коленях и с украинским флагом, свисающим с солнцезащитного козырька. «Мы не можем быть там. Ни электричества, ни воды, ни тепла. Поэтому мы уходим к моему брату».

В минувшие сутки в результате взрывов погибли пять человек, сообщил губернатор восточной части Донецкой области, сообщил губернатор Павел Кириленко. Руководители районов сообщили об обстрелах за ночь в Запорожской и Днепропетровской областях западнее. Кроме того, он сообщил, что два человека погибли в результате артиллерийского обстрела города Корачев.

Харьковский губернатор Олег Синихопов сообщил, что в северо-восточном регионе один человек погиб и трое ранены.

По словам регионального чиновника, в воскресенье российские ракеты поразили неопознанные железнодорожные объекты в Кривом Роге, родном городе Зеленского. Немедленных сообщений о травмах не поступало.

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Котенок сообщает из Киева, Украина. Мстислав Чернов из Херсона внес свой вклад в этот отчет.