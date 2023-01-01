Бомбардировки и воздушные сирены возвещают Украине 2023 год

КИЕВ (Рейтер) — Россия продолжила массированные удары по Киеву и другим частям Украины в начале нового года после обстрела ракетами в субботу, сопровождавшегося многочасовым ревом сирен.

Командование ВВС Украины заявило, что уничтожило 45 беспилотников иранского производства — 32 из них после полуночи воскресенья и 13 поздно вечером в субботу.

Президент России Владимир Путин в своей воинственной новогодней речи указал, что война, которая идет одиннадцатый месяц, будет продолжаться, и эта речь контрастирует с посланиями благодарности и единства, направленными президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда в Киеве более 4 часов звучали сирены, некоторые люди кричали со своих балконов: «Слава Украине! Слава героям!» Об этом сообщили очевидцы Рейтер.

Комендантский час, который действовал с 19:00 до полуночи, оставался в силе по всей стране, что делало невозможным публичное празднование начала 2023 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в социальных сетях, что осколки разрушительных ракет нанесли незначительные повреждения в центре столицы, и по предварительным данным, пострадавших и пострадавших нет.

Верховное командование Украины сообщило в воскресном докладе, что за последние 24 часа Россия запустила 31 ракету и нанесла 12 авиаударов по стране.

«Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но Путин, похоже, не понимает, что украинцы сделаны из железа», — написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

Андрей Небытов, начальник киевской полиции, разместил в своем приложении для обмена сообщениями Telegram фотографию якобы части беспилотника, использованного при нападении на столицу, с написанным от руки баннером на русском языке с надписью «С Новым годом».

«Эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, — сказал Непетов. — Они здесь, на спортивных площадках, где играют дети».

READ Иракские протестующие штурмуют парламент, осуждая назначение нового премьер-министра [1/7] Люди собираются у рождественской елки, чтобы отпраздновать Новый год перед комендантским часом, на фоне нападения России на Украину, перед Софийским собором в Киеве, Украина, 31 декабря 2022 года. REUTERS/Валентин Огеренко

В результате субботних нападений в Киеве погиб по меньшей мере один человек, десятки получили ранения. Это последовало за несколькими бомбардировками за последние месяцы, которые Россия направила в основном на энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что последние обстрелы уничтожили инфраструктуру в Сумах на северо-востоке, Хмельницком на западе, Запорожье и Херсоне на юго-востоке и юге.

«Пусть будет тихий день», — сказал Валентин Резниченко, губернатор Днепропетровской области рано утром в воскресенье, после сообщения о сильном обстреле нескольких населенных пунктов в области за ночь, один из которых получил ранения.

С другой стороны, Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области на юге России, граничащей с Украиной, сказал, что в результате ночных бомбардировок на окраине города Щебыкино были повреждены дома, но обошлось без жертв.

Российские СМИ также сообщали о нескольких украинских нападениях на подконтрольные Москве районы Донецкой и Луганской областей, при этом местные официальные лица заявили, что по меньшей мере девять человек получили ранения.

А российское государственное информационное агентство сообщило со ссылкой на местного врача, что шесть человек погибли в результате нападения на больницу в Донецке в субботу.

Немедленного ответа из Киева, который никогда публично не брал на себя ответственность за какие-либо атаки внутри России или на подконтрольной России территории Украины, не последовало.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений российских СМИ.

Путин начал свое вторжение в Украину 24 февраля, назвав это «спецоперацией» по «разоружению» и разоружению Украины, которая, по его словам, представляет угрозу для России. Киев и его западные союзники говорят, что путинское вторжение было просто имперским захватом земель.

Российские войска уже несколько месяцев ведут ожесточенные бои на востоке и юге Украины, пытаясь защитить территории, которые Москва объявила о своей аннексии в сентябре и которые составляют промышленный Донбасс.

(Отчет) Глеб Гаранич, Валентин Огириенко, Дэн Беличук и Сергей Карази; Автор Лидия Келли. Под редакцией Дэниела Уоллиса, Розальбы О’Брайен и Ким Когхилл

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