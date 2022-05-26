Бомбардируя города на востоке Украины, Россия предлагает быстрое гражданство людям на оккупированных территориях

Обновления с 91-го дня вторжения

Украинские официальные лица заявили, что Северодонецк все еще находится под обстрелом на востоке.

Жилинский выступает на встрече в Давосе и вновь заявляет о своей готовности вести переговоры с Россией.

Россия хочет ослабления санкций в обмен на доступ к путям снабжения продовольствием.

Россия отменяет возрастной ценз для призыва на военную службу.

Соединенные Штаты не будут продлевать отказ, который позволил России не отставать от выплат по долгам.

Президент России Владимир Путин подписал в среду указ, упрощающий процесс получения жителями подконтрольных России Херсонской и Запорожской областей российского гражданства и российских паспортов.

Указ знаменует собой еще один шаг к «разделению» двух регионов, поскольку война Москвы на Украине позволила ей создать непрерывный сухопутный мост, соединяющий Россию с Крымом, который она захватила у Украины в 2014 году.

Шаг Путина расширяет план, доступный для жителей поддерживаемых Россией сепаратистов районов Донецкой и Луганской областей Украины, где с 2019 года Москва выдала около 800 000 паспортов.

Россия объявила о своем полном контроле над Херсонской областью к северу от Крыма в середине марта и контролирует части Запорожской области к северо-востоку.

В Херсоне правитель Украины был свергнут, а Военно-гражданская администрация заявила ранее в этом месяце, что планирует обратиться к Путину с просьбой интегрировать ее в состав России к концу 2022 года. Украина обязалась вернуть себе все оккупированные территории.

Копия советской эмблемы Победы летит возле мемориала Второй мировой войны в Херсоне 20 мая. 23 мая власти подконтрольной Москве Херсонской области Украины объявили о введении рубля в качестве официальной валюты наряду с украинской гривной. (Одри Бородулин/AFP/Getty Images)

Отвечая на вопрос о передаче гражданства, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон «решительно отвергнет» любые действия, которые являются частью усилий России по навязыванию своей воли Украине.

«Мы видели, как российские силы пытаются другими способами подчинить или иным образом подчинить себе украинский народ в этих районах», — заявил Прайс на очередной пресс-конференции.

Украинские официальные лица заявили, что в среду российские войска нанесли удары по нескольким городам на востоке Украины, где непрерывный минометный обстрел разрушил несколько домов и убил мирных жителей, в то время как Москва сосредоточила свои атаки на промышленном районе Донбасса.

По словам украинских официальных лиц, Россия сосредоточена на попытках захватить Донецкую и Луганскую области, на которые претендуют сепаратисты, удерживая украинские силы в анклаве на главном восточном фронте.

Города-побратимы становятся ключевым полем битвы

В восточной части контролируемого Украиной анклава Донбасс город Северодонецк на восточном берегу реки Северский Донец и его близнец Лисичанск на западном берегу стали центральным полем боя. Русские войска наступали с трех направлений, чтобы окружить их.

Офис президента Владимира Зеленского заявил, что российские войска начали наступление на Северодонецк рано утром в среду и что город постоянно подвергался минометному обстрелу.

Жители города Покровска собрались возле своего сильно поврежденного дома после того, как в среду на востоке Украины упали две ракеты, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. (Франсиско Секко/Ассошиэйтед Пресс)

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что шесть мирных жителей погибли и по меньшей мере восемь получили ранения, большинство из них возле бомбоубежищ в Северодонецке.

‘у меня ничего нет’

В Покровске, контролируемом Украиной городе Донбасса, который стал крупным центром снабжения и эвакуации, ракета пробила железнодорожное полотно и повредила близлежащие здания.

В Краматорске, недалеко от линии фронта, улицы были в основном безлюдны, в то время как в Славянске на западе многие жители воспользовались тем, что Украина назвала перерывом в российском наступлении, чтобы покинуть этот район.

Мальчик сидит перед разрушенным зданием в Краматорске после забастовки в среду в Донбассе на востоке Украины. (Арис Мессинес/AFP/Getty Images)

«Мой дом разбомбили, и у меня ничего нет», — сказала Вера Сафронова, сидя в вагоне поезда среди эвакуированных.

Украинские военные заявили, что во вторник отразили девять российских атак на Донбассе, где российские войска убили по меньшей мере 14 мирных жителей, используя самолеты, ракетные установки, артиллерию, танки, минометы и реактивные снаряды.

Рейтер не смог сразу проверить информацию о боевых действиях.

Боевые действия в Донбассе последовали за самой крупной победой России за последние месяцы: капитуляция украинского гарнизона на прошлой неделе в порту Мариуполя после осады, в ходе которой, по мнению Киева, были убиты десятки тысяч мирных жителей.

Через три месяца после вторжения Россия все еще имела ограниченные успехи, чтобы продемонстрировать свои самые большие военные потери за последние десятилетия, в то время как большая часть Украины пострадала в результате крупнейшего нападения на европейское государство с 1945 года.

Зеленский заявил в среду, что Россия должна отказаться от своих довоенных позиций в качестве первого шага перед дипломатическими переговорами, переговорной линией, на которую Москва вряд ли согласится в ближайшее время.

Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума этого года в Давосе, Швейцария, Зеленский выразил готовность вести переговоры напрямую с Путиным, но подчеркнул, что Москве необходимо дать понять, что она также готова «перейти от кровавой войны к дипломатии». ”

«[Diplomacy is] Возможно, если Россия покажет хоть что-то. Говоря о дне начала российского вторжения, Зеленский сказал: «Когда я хоть что-то говорю, я имею в виду вывод войск туда, где они находились до 24 февраля, и я думаю, что это был бы правильный шаг для России».

Экспорт зерна и продуктов питания по-прежнему заблокирован

Война также привела к увеличению нехватки продовольствия и росту цен из-за санкций и нарушения цепочек поставок. И Украина, и Россия являются крупными экспортерами зерна и других товаров.

Россия заявила, что готова предоставить гуманитарный коридор для кораблей с продовольствием, покидающих Украину, в обмен на отмену некоторых санкций, сообщило в среду российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко.

Украинские порты на Черном море закрыты с тех пор, как 24 февраля Россия направила в страну тысячи солдат, а в элеваторах страны застряло более 20 миллионов тонн зерна.

смотреть | Война на Украине усугубляет глобальный продовольственный кризис: Война на Украине усугубляет глобальный продовольственный кризис Воздействие войны на Украине распространяется далеко за пределы страны, поскольку российские войска уничтожили посевы и заблокировали порты на Черном море, нанеся ущерб поставкам продовольствия в Африке и на Ближнем Востоке.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а дефицит экспорта зерна из украинских портов усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Украина также является крупным экспортером кукурузного и подсолнечного масла.

Россия приблизилась к дефолту

Соединенные Штаты объявили в среду, что они не будут продлевать лицензию, которая позволяла России производить выплаты по своему суверенному долгу держателям американских облигаций через американские и международные банки в каждом конкретном случае.

Казначейство Он сказал на своем сайте Поздно вечером во вторник он не продлил освобождение от обязательств, срок действия которого истекает в среду и которое позволяло России производить процентные платежи и погашение долга.

смотреть | Эксперт говорит, что некоторые действия «всегда преступны»: Ожидайте десятки судебных преследований за военные преступления из-за российско-украинской войны, говорят эксперты Майкл Ньютон, профессор права и бывший сотрудник Госдепартамента, сказал, что нападения на безоружных гражданских лиц во время войны «всегда преступны». Он сказал, что в результате войны между Украиной и Россией возникнут десятки судебных процессов по делам о военных преступлениях.

Это освобождение позволило России продолжить выплаты по государственному долгу, но теперь его истечение, похоже, делает неизбежным первый крупный дефолт страны по международным суверенным облигациям более чем за столетие.

Почти 2 миллиарда долларов, выплаченных США по российским международным облигациям, подлежат погашению до конца года.

Во вторник клубы дыма над орудием, охраняемым пророссийскими силами, направляются в сторону Северодонецка в Луганской области Украины. (Александр Ермошенко/Reuters)

В отличие от большинства дефолтов, у Москвы нет недостатка в деньгах. Погашение долга России меркнет по сравнению с ее доходами от нефти и газа, которые только в апреле достигли 28 миллиардов долларов благодаря более высоким ценам на энергоносители.

Министерство финансов России заявило, что будет платить в рублях и предоставит «возможность для последующей конвертации в исходную валюту», но иностранные инвесторы могут расценить это как невыполнение обязательств.

Путин повышает пенсии

Путин объявил в среду, что россияне увидят 10-процентное повышение государственных пенсий и минимальной заработной платы в ближайшие недели.

Он заявил на заседании Госсовета в Москве, что эти шаги помогут компенсировать рост цен. Поскольку в прошлом месяце годовая инфляция приблизилась к 18 процентам, кремлевский лидер признал, что 2022 год будет «трудным» для российской экономики.

Путин также поручил правительственным чиновникам увеличить оклады российских солдат, проходящих службу за границей.

В среду российский парламент одобрил закон, отменяющий верхний возрастной ценз для службы по контракту в армии на фоне большого количества человеческих жертв в Украине. Законопроект теперь нуждается только в подписи Путина, чтобы стать законом.

В настоящее время только россияне в возрасте 18-40 лет и иностранцы в возрасте 18-30 лет могут служить профессиональными солдатами в Российской Армии.

25 марта Минобороны России сообщило, что 1351 военнослужащий был убит и 3825 ранено с тех пор, как 24 февраля Москва ввела свои вооруженные силы в Украину. С тех пор он не обновлял данные о потерях.

Представители украинской и западной разведки заявили, что потери России на Украине в то время были намного выше и резко увеличились с марта.