ДЖОШИМАТ, Индия (AP) — Внутри храма с видом на заснеженные горы индуистские священники складывают полные ложки рассыпчатого риса и топленого масла в пылающий огонь. Они закрыли глаза и запели на санскрите, надеясь, что их молитвы каким-то образом обратятся вспять и спасут их святой и тонущий город.

В течение нескольких месяцев почти 20 000 жителей Джошимата, выкопанного в Гималаях и почитаемого индуистскими и сикхскими паломниками, наблюдали, как земля медленно поглотила их общину. Они просили о помощи, но так и не поступили, и в январе их отчаянное положение привлекло к ним международное внимание.

Но к тому времени Джошиматх уже был зоной бедствия. Многоэтажные гостиницы отступили в сторону. Трещины открылись. Более 860 домов были непригодны для проживания, из-за глубоких трещин в потолках, полах и стенах. И вместо спасателей получили бульдозеры, которые уничтожали целые неуравновешенные районы города.

Священный город построен на кучах щебня, оставшихся после многих лет оползней и землетрясений. Ученые предупреждали на протяжении десятилетий, в том числе в отчете 1976 года, что Джошимат не сможет выдержать уровень тяжелого строительства, которое произошло в последнее время.

«Трещины расширяются с каждым днем, и люди в страхе. Мы годами говорили, что это не просто катастрофа, а готовящаяся катастрофа… Это бомба замедленного действия», — заявил активист Атул Сати. с Комитетом спасения Джошимата.

Эксперты и активисты говорят, что будущее Джошимата находится под угрозой, отчасти из-за кампании, поддерживаемой политической партией премьер-министра, по развитию религиозного туризма в Уттаракханде, где находится священный город. Помимо изменения климата, масштабное новое строительство для размещения большего количества туристов и ускорение строительства гидроэлектростанций в регионе усугубляют проседание — опускание земли.

Говорят, что Джошиматх, расположенный на высоте 1890 метров (6200 футов) над уровнем моря, обладает особыми духовными силами и считается местом, где индуистский учитель Ади Шанкарачарья обрел просветление в 8 веке, прежде чем основать четыре монастыря по всей Индии, в том числе Монастырь. в Джошимате.

Посетители проходят через город по пути к знаменитой сикхской святыне Хемкунд Сахиб и индуистскому храму Бадринатх.

«Его нужно защищать», — сказал Брахмачари Мукундананд, местный священник, который назвал Джошиматха «мозгом Северной Индии» и объяснил, что «наше тело все еще может функционировать, если отрезать некоторые конечности. Но если что-то случится с нашим мозгом, мы не может функционировать… его выживание очень важно».

Рыхлый верхний слой почвы и рыхлая горная порода города могут выдержать не так много, и этот предел, по словам эколога Вимлинду Джа, возможно, уже нарушен.

«Нельзя нигде ничего строить только потому, что это разрешено», — сказал он. «В краткосрочной перспективе вы можете подумать, что это развитие. Но в долгосрочной перспективе это на самом деле разрушение».

По меньшей мере 240 семей были вынуждены переехать, не зная, смогут ли они вернуться.

Прабха Сати, сбежавшая из Джошиматха в панике в прошлом месяце, когда ее дом начал рушиться и наклоняться, вернулась, чтобы захватить телевизор, идолов индуистских богов и обувь, прежде чем государственные чиновники снесли ее дом.

«Мы так усердно строили этот дом. Теперь мне нужно все бросить», — сказала она, вытирая слезы.

Власти, игнорируя предостережения экспертов, продолжали продвигать в регионе дорогостоящие проекты, в том числе большое количество ГЭС и длинную автомагистраль. Последний направлен на дальнейшее развитие религиозного туризма, основного продукта партии Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди.

В 2021 году Моди обещают выгодный контракт против «Уттаракханда». Он усеян множеством святынь, а улучшение инфраструктуры страны уже привело к неуклонному увеличению числа паломников на протяжении десятилетий. Данные штата показывают, что в 2019 году через Джошиматх прошло около 500 000 человек.

«В следующие 10 лет штат примет больше туристов, чем за последние 100 лет», — сказал Моди.

Большой достопримечательностью туризма Уттаракханда является поход Чар Дхам, одно из самых сложных паломничеств в Индии.

Маршрут ведет к четырем возвышающимся индуистским храмам. Паломники пересекают труднопроходимую местность, что приводит к низкому уровню кислорода и экстремальным погодным условиям между храмами Бадринатх, Ганготри, Кедарнатх и Ямунотри. В 2022 году более 200 из 250 000 паломников погибли во время путешествия. Власти заявили, что большое количество посетителей создает нагрузку на существующую инфраструктуру.

Инфраструктурный проект Чар Дхам, который уже находится в стадии реализации, направлен на то, чтобы сделать путешествие более доступным благодаря 10-метровой (32 фута) всепогодной автомагистрали протяженностью 889 км (552 мили) и 327-километровой (203 мили) железной дороге. Железо пересекает горы.

Это спорный проект, который, по мнению некоторых экспертов, усугубит хрупкую ситуацию высоко в Гималаях, где многие города построены на обломках оползней.

Ветеран-эколог Рави Чопра назвал проект кощунственным, когда он отказался от участия в назначенной судом комиссии по изучению его последствий. Для создания таких широких дорог инженерам потребуется разбивать камни и вырубать деревья и кустарники, что, по его словам, ослабит склоны и сделает их «более уязвимыми для стихийных бедствий».

Градостроитель Киран Шинде предложил вместо этого пешеходную дорожку, отметив, что эти места не предназначены для автомобилей или сотен тысяч толп.

«Шоссе — это самое ужасное, что может случиться с Чар-Дхамом», — сказал Шинде, профессор австралийского университета Ла Троб, написавший о религиозном туризме. «Пусть люди ходят».

Трещины продолжают образовываться. Он расположен недалеко от строительной площадки железной дороги, дома Сангиты Кришали в Лачмоли, примерно в 100 километрах (62 мили) от Джошиматха. Она опасается за свою безопасность: «Это случилось там, и это может случиться и здесь».

В предгорьях Джошиматха было приостановлено строительство дороги для проекта Чар Дхам, которая должна была доставить туристов быстрее к храму Бадринатх после того, как в домах людей появились трещины.

Местные опасались, что уже слишком поздно. По словам Вишну Приянанда, одного из священников, длинная зубчатая трещина, проходящая через одну из передних стен знаменитого монастыря Ади Шанкарачарья, за последние недели тревожно углубилась.

«Пусть места отправления культа остаются местами отправления культа. Не делайте их туристическими местами», — умолял он его.

Это не только шоссе. В течение последних 17 лет Атул Сати, член Комитета спасения Джошимата, был убежден, что гидроэлектростанция, расположенная недалеко от его города, однажды может его разрушить. Он не один. В конце января сотни жителей протестовали против проекта Тапован Национальной теплоэнергетической корпорации. Плакаты с надписью «Вернись, NTPC» были расклеены на главном городском рынке.

«Из-за этого проекта наш город находится на грани разрушения», — сказала Сати.

Местные жители говорят, что из-за строительных взрывов в 12-километровом туннеле станции рушатся их дома. Работы были приостановлены, но официальные лица NTPC отрицали какую-либо связь с высадкой в ​​Джошимате. Группа экспертов все еще расследует причину, но государственные чиновники ранее обвиняли неисправные канализационные системы.

Правительство штата объявило о временных пакетах помощи, включая компенсацию в размере 150 000 рупий (1813 долларов США) для каждой пострадавшей семьи, по словам Химаншу Кхурана, ответственного за район Чамоли, где находится Джошимат. Он добавил, что различные государственные органы проводят обследования для установления причин ущерба.

Кризис в Джошимате вновь вызвал вопросы о том, может ли стремление Индии увеличить гидроэнергию в горах, чтобы уменьшить свою зависимость от угля, устойчиво. Уттаракханд, где протекает более 30 рек и окружен тающими ледниками, имеет около 100 гидроэлектростанций на разных стадиях.

В 2021 году 200 человек погибли после того, как завод Тапован недалеко от Джошимата затонул из-за сильного наводнения, частично вызванного быстрым таянием ледников, и более 6000 человек погибли в штате после разрушительного ливня в 2013 году.

Эксперты предупреждают, что тяжелые строительные работы, необходимые для гидроэнергетики, такие как взрывные работы, отведение речных потоков и вырубка лесов в районе, уже уязвимом для изменения климата, могут нанести непоправимый ущерб.

Он также может вытеснять целые деревни, как обнаружили жители небольшой деревни недалеко от Джошимата.

Деревня Хат, расположенная вдоль реки Алакнанда, когда-то была небольшой священной деревней, которая ведет свое происхождение от гуру Ади Шанкарачарьи, который, как говорят, основал здесь еще один храм в 8 веке.

Сегодня это место свалки и ямы для хранения строительных материалов после того, как в 2009 году деревня была приобретена энергетической корпорацией для строительства гидроэлектростанции.

Храм Лакшми Нараян, окруженный серыми насыпями цемента, — единственная сохранившаяся часть деревни. Раджендра Хатвал, глава деревни, который сейчас живет в другом соседнем городе, сказал, что все жители деревни уехали за эти годы, когда власти начали сносить их дома.

В ярости Венчур убивает Шляпу.

«Какое развитие требует разрушения этих бесценных мест? Мы не хотим участвовать в этом».

В прошлом году суд обязал власти прекратить выбрасывать мусор возле исторического храма, который когда-то был последним местом отдыха верующих во время их паломничества в Бадринатх.

Хатвал и еще несколько человек до сих пор часто посещают храм. Рядом с ним в импровизированной комнате живет охранник, который отказался уйти. Он подметает пол, чистит идолов и готовит чай для пришедшего странного гостя.

Они боялись, что ее дни будут так же сочтены, как и их дома.

Мы сражаемся, чтобы защитить храм. «Мы хотим сохранить нашу древнюю культуру, чтобы передать ее новому поколению», — сказал Хатвал. «Они не просто разрушили деревню — они покончили с 1200-летней культурой».

___

Фотожурналист AP Раджеш Кумар Сингх внес свой вклад в этот отчет.

——

Религиозное освещение AP поддерживается сотрудничеством Associated Press с The Conversation US, финансируемым Lilly Endowment Inc. И AP несет полную ответственность за этот контент.