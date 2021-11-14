Бонд: IFFI чествует звезду Бонда Шона Коннери | Новости кино на хинди

Международный кинофестиваль Индии (IFFI) организовал ретроспективу Шона Коннери, которая даст режиссерам возможность увидеть некоторые из его фильмов в Гоа с 20 по 28 ноября. Для ретроспективной выставки отобраны пять фильмов: «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Неприкасаемые» (1987), «Живешь только дважды» (1967), «Охота за красным октябрем» (1990).Источники сообщают: «В этом году IFFI особо чествует сэра Шона Коннери. Первый экранный Бонд скончался в прошлом году, поэтому мы подумали, почему бы не организовать ретроспективу его фильмов в его честь. Эти фильмы показывают, насколько великим он был актером. Шон Коннери навсегда останется в памяти как оригинальный Джеймс Бонд. он был актером, который связал поколения со своими фильмами. Даже сегодня вы можете найти молодого поклонника, который очень любит «Нет времени умирать» в роли Голдфингера, поэтому мы подумали, что должны включить его фильмы на кинофестиваль. В 2017 году, когда мы спонсировал специальный раздел по франшизе о Джеймсе Бонде, мы получили большой отклик. Мы думаем, что его фильмы будут одинаково популярны и в этом году ».