Борис Бондарев: российский дипломат подал в отставку в знак протеста против «агрессивной войны» Москвы

Бондарев написал, ссылаясь на решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Уважаемая российская торговая газета «Коммерсантъ» связалась с Бондаревым, который подтвердил подлинность публикации. The New York Times подтвердила получение заявления об отставке по электронной почте дипломатам в Женеве.

Представительство России при ООН в Женеве отказалось комментировать ситуацию CNN, а Бондарев не ответил на сообщения, отправленные в аккаунт LinkedIn.

В посте LinkedIn российское руководство раскритиковали за коррупцию, заявив: «Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных и безвкусных особняках, плавать на яхтах, аналогичных по тоннажу и стоимости всей России. Военно-морского флота, и пользоваться… неограниченной властью и полной безнаказанностью. Ради этого они готовы пожертвовать как можно большим количеством жизней. Только за это уже погибли тысячи русских и украинцев».

Он также подверг резкой критике МИД России.

«С сожалением констатирую, что за все эти 20 лет уровень лжи и непрофессионализма в работе Госдепа все время повышался. Однако в последние годы это стало просто катастрофическим. Вместо непредвзятой информации трезвые анализа и прогнозирования, есть пропагандистские штампы в духе советских газет 1930-х годов», — говорится в публикации. «Сегодня Госдеп не занимается дипломатией. Он занимается разжиганием войн, лжи и ненависти. Он служит интересам немногих, очень немногих людей и тем самым способствует дальнейшей изоляции и вырождению моей страны. У России нет союзников ушел, и некого винить, кроме его безрассудной и необдуманной политики».

В его профиле на LinkedIn Бондарев описан как ветеран российской дипломатической службы, имеющий опыт в области контроля над вооружениями и нераспространения. Изображение профиля теперь содержит хэштег #opentowork.