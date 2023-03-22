Борис Джонсон и Лиз Трасс присоединяются к бунту тори из-за соглашения о Brexit

Авторы Джошуа Невитт и Пол Седдон

Политика Би-би-си

22 марта 2023 г., 06:43 мск Обновлено 55 минут назад

Борис Джонсон и Лиз Трасс вскоре присоединятся к восстанию консерваторов против новой сделки Риши Сунака по Brexit для Северной Ирландии.

Два бывших премьер-министра проголосуют против обнародованного в прошлом месяце соглашения, которое переписывает соглашение 2019 года, заключенное Джонсоном.

Основная группа скептиков-тори также выступила против сделки до того, как позже состоялось голосование в Палате общин.

Правительство заявляет, что это лучшая сделка для Северной Ирландии.

Масштабы восстания тори пока не ясны. Лейбористская партия и SNP поддерживают соглашение, а это означает, что правительство все равно выиграет голосование.

Министр Северной Ирландии Стив Бейкер осудил двух бывших премьер-министров за их оппозицию, заявив, что, по его мнению, «оба лучше этого».

Он добавил, что Джонсон рискует «выглядеть как продавец стерлингов Найджел Фарадж», если проголосует против сделки.

Бывший лидер Brexit Найджел Фарадж ответил в Твиттере, написав: «Вы даете Стиву Бейкеру государственную работу, и он перестает выступать за Brexit. Что за афера этот парень».

Марк Франсуа, председатель консервативного евроскептика ERG, сказал, что его «настоятельная рекомендация» заключалась в том, чтобы депутаты-консерваторы отклонили сделку.

Он сообщил журналистам, что около 30 депутатов-консерваторов ранее присутствовали на встрече, чтобы обсудить позицию группы, и никто из них не выступил против решения проголосовать против нее.

Он также сказал, что бывший лидер Консервативной партии сэр Иэн Дункан Смит выступил против сделки. Сам сэр Ян ранее говорил, что еще не решился.

Однако масштаб восстания остается неясным — депутаты-консерваторы получили строгий приказ поддержать сделку.

Прити Патель, которая была министром внутренних дел при Джонсоне, заявила, что будет голосовать против. Пишу в телеграф что г-н Сунак должен «договориться о более выгодной сделке». READ Последние новости о войне между Россией и Украиной: оперативные обновления

Голосование по ключевой части сделки, известной как Stormont Brakes, которая даст будущей Ассамблее Северной Ирландии возможность оспорить новое законодательство ЕС в отношении товаров.

Голосование, вероятно, будет единственным голосованием, которое депутаты получат по пересмотренной сделке Сунака, известной как Windsor Framework.

Первоначальная сделка по Brexit, заключенная Джонсоном, предусматривала серию проверок товаров, отправляемых из Великобритании в Северную Ирландию, чтобы избежать пересечения границы с Ирландской Республикой.

Хотя соглашение изначально описывалось как «большая сделка для нашей страны», Джонсон присоединился к сторонникам Брексита, оплакивая экономические последствия введенных им чеков.

Изменения, о которых договорился г-н Сунак, направлены на оптимизацию процесса мониторинга, который также оказался крайне непопулярным среди профсоюзов Северной Ирландии.

Выступая во время дебатов в Палате общин, министр Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис сказал, что тормоза Стормонта дадут членам ассамблеи Северной Ирландии «сильные» полномочия оспаривать законы ЕС.

Но в более раннем заявлении Джонсон сказал, что это «неприемлемо».

«Предложенные меры либо означали, что Северная Ирландия оставалась оккупированной правовым порядком ЕС — и все больше отличалась от остальной части Великобритании, — либо это означало, что вся Великобритания не могла должным образом не согласиться и извлечь выгоду из Brexit», — сказал он. добавил. .

Он сказал, что было бы лучше продвигать спорный закон, дающий британским министрам право отменить первоначальную сделку, которую Сунак отложил из-за своей новой сделки.

Сообщается также, что г-жа Трасс считает, что новая структура оказывает «фатальное влияние» на способность Великобритании отказаться от правил ЕС.

«практически бесполезен»

Демократическая юнионистская партия, основная юнионистская партия Северной Ирландии, подтвердила, что будет голосовать против соглашения.

Лидер сэр Джеффри Дональдсон сказал, что продолжит работать с правительством над «нерешенными вопросами», хотя Даунинг-стрит заявила, что не планирует вносить какие-либо существенные изменения в сделку. READ Макрон из Франции в последнюю минуту обратился к избирателям с призывом, поскольку Ле Пен достигла рекордного уровня в опросах