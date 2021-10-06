Борис Джонсон обещает преобразовать экономику Великобритании

МАНЧЕСТЕР, Англия – Премьер-министр Борис Джонсон объявил в среду, что Великобритания не вернется к «той же старой сломанной модели», которая использовалась в прошлом, и пообещал в среду возглавить радикальную трансформацию экономики страны в будущее, определяемое высшими властями. оплачиваемые, высококвалифицированные рабочие. .
Обращаясь к ликующей толпе на ежегодной конференции своей Консервативной партии, г-н Джонсон сказал: «Мы будем решать фундаментальные проблемы нашей экономики и общества – проблемы, которые ни у одного правительства не хватило смелости решить в долгосрочной перспективе – срок структурной слабости в экономика Великобритании ».
Проявляя оптимизм, но не вдаваясь в подробности, Джонсон обрисовал видение Британии на пороге исторических перемен. Едва упомянутый айсберг топливо А также еда Дефицит поразил страну в последние недели и только увеличил его как свидетельство того, что экономика быстро восстанавливается в переходный период.
«Сейчас мы находимся в процессе изменения долгожданного направления в экономике Великобритании», – сказал Джонсон. «Мы не вернемся к той же старой, уродливой парадигме: низкая заработная плата, низкий рост, низкая квалификация, низкая производительность – все это стало возможным благодаря неконтролируемой иммиграции как системе».
Г-н Джонсон посвятил большую часть своего выступления своей эпохальной политике «компромисса», направленной на сокращение разрыва между экономически неблагополучными северными частями Англии и более процветающими югами.
«У нас одно из самых несбалансированных обществ и несбалансированных экономик среди всех богатых стран», – сказал Джонсон.
Сочетая самокритичный юмор с литературными отсылками, веселые удары инакомыслия и популистский призыв к социальным вопросам, Джонсон закрепил за собой место бесспорного лидера Консервативной партии и универсального лидера.
В какой-то момент лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер был описан как капитан Хиндсайт, капитан круизного лайнера, захваченного сомалийскими пиратами. В очередной раз премьер-министр, у которого шестеро детей от нескольких партнеров, выразил сожаление по поводу относительно небольшого населения Великобритании, хотя, по его словам, он приложил все усилия, чтобы добавить его к общей численности.
Г-н Джонсон обратился к социальным и культурным вопросам, которые находят отклик у консерваторов. Он поклялся защищать историю Великобритании и выступать против ревизионистских интерпретаций героев тори, таких как Уинстон Черчилль.
Г-н Джонсон также отдал должное Маргарет Тэтчер, еще одной из своих консервативных предшественниц, которая, по его словам, без колебаний предпримет болезненные шаги по оживлению экономики Великобритании после того, как она выйдет из пандемии.
Однако, несмотря на все ссылки на консервативную символику, речь Джонсона была явным отказом от некоторых руководящих принципов его партии и его деятельности в правительстве.
Консерваторы всегда были деловой стороной, но мистер Джонсон, по сути, Возлагая бремя на бизнесте Чтобы избавиться от зависимости от низкооплачиваемой экономики. Консерваторы возглавляют правительство с 2010 года, однако Джонсон говорит о прошедшем десятилетии так, как будто во главе стоит другая партия.
Для многих политологов в постпандемическую эпоху после Брексита г-н Джонсон выглядел как основатель чего-то нового: партии, которая сочетает в себе бесплатные расходы, интервенционистские мотивы социал-демократов, закон и порядок и борьбу с иммиграцией. Инстинкты сторонников Брексита, которые покинули Европейский Союз в 2016 году.
Риторическая акробатика Джонсона показала политика, который снова и снова сумел бросить вызов политическому притяжению. Но по мере того, как Британия сталкивается с болезненными изменениями, она сталкивается с конвергенцией враждебных тенденций, которые могут проверить этот безрассудный поступок. Высокие цены на продукты питания и топливо вызывают стресс у потребителей; Нехватка бензина вынуждала автомобилистов часами ждать, чтобы заправить баки.
Г-н Джонсон назвал эти проблемы болезнью роста – свидетельством того, что экономика пробуждается от пандемии и перестраивается, чтобы пожинать плоды будущего с высокой заработной платой и высокой квалификацией.
Однако для обычных людей призрак нехватки топлива и продовольствия С приближением осени, Вместо этого он восходит к 1970-м годам, периоду забастовок и скачков цен, которые газеты назвали «зимой недовольства».
Г-н Джонсон также попытался создать новую разделительную линию с оппозиционной Лейбористской партией, которую он охарактеризовал как приветствующую массовую неконтролируемую иммиграцию, в то время как консерваторы стремятся инвестировать в обучение и повышение заработной платы британских рабочих.
С момента прихода к власти в 2019 году Джонсон одел свою политику под видом одной из своих предшественниц, г-жи Тэтчер, которая провела реформы свободного рынка после 1970-х годов. Отвечая на вопрос в интервью на этой неделе, как Великобритания будет справляться с непосредственными последствиями экономической трансформации, на которую могут потребоваться годы, он повторил фразу, ставшую известной миссис Тэтчер: «Альтернативы нет».
Но в то время как Джонсон хвалил миссис Тэтчер как один из своих образцов для подражания, его комментарии драматизируют, насколько он нарушает ее наследие. При миссис Тэтчер Консервативная партия была тесно связана с бизнесом.
Эти отношения были натянуты из-за Brexit, громкого проекта г-на Джонсона, против которого выступил крупный бизнес, который воспользовался преимуществами огромного единого европейского рынка.
Хотя его критики приветствуют идею отхода от экономики, характеризующейся низкой заработной платой и низкой квалификацией, многие британцы могут столкнуться с болью, если политика правительства вызовет рост инфляции. Большая часть бюджетных стимулов, которые правительство ввело в экономику для смягчения воздействия пандемии – такая компенсация людям, потерявшим зарплату после репатриации, – была прекращена.
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