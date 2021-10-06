Борис Джонсон обещает преобразовать экономику Великобритании

МАНЧЕСТЕР, Англия – Премьер-министр Борис Джонсон объявил в среду, что Великобритания не вернется к «той же старой сломанной модели», которая использовалась в прошлом, и пообещал в среду возглавить радикальную трансформацию экономики страны в будущее, определяемое высшими властями. оплачиваемые, высококвалифицированные рабочие. .

Обращаясь к ликующей толпе на ежегодной конференции своей Консервативной партии, г-н Джонсон сказал: «Мы будем решать фундаментальные проблемы нашей экономики и общества – проблемы, которые ни у одного правительства не хватило смелости решить в долгосрочной перспективе – срок структурной слабости в экономика Великобритании ».

Проявляя оптимизм, но не вдаваясь в подробности, Джонсон обрисовал видение Британии на пороге исторических перемен. Едва упомянутый айсберг топливо А также еда Дефицит поразил страну в последние недели и только увеличил его как свидетельство того, что экономика быстро восстанавливается в переходный период.