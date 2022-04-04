Борис Джонсон (Фото: Кирсти О’Коннор через PA Wire/PA Images)

Борис Джонсон осудил «подлые» нападения России на мирных жителей Украины.

Премьер-министр выступил после сообщений о гибели мужчин, женщин и детей, обнаруженных в ранее оккупированных городах Ирбин и Буча после вывода российских войск.

Джонсон сказал, что зверства стали еще одним свидетельством того, насколько провалилось «отчаянное» вторжение Владимира Путина.

Он сказал, что Великобритания «не успокоится», пока виновные в военных преступлениях не предстанут перед Международным уголовным судом.

Премьер-министр сказал: «Подлые нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирбине и Буче являются еще одним свидетельством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть того, что мы все знаем как правду: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы морить голодом военную машину Путина. Мы работаем над усилением санкций и военной поддержки, а также над усилением пакета гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах.

Великобритания была в авангарде поддержки Международного уголовного суда в расследовании зверств в Украине.

«Министр юстиции санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление специализированных следователей — мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».

Комментарии Джонсона последовали за ним Хвалите мужество Украинские военные на последнем разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским.

Между тем, Министерство обороны Он сказал, что российский флот, скорее всего, обвинит мины в Черном море, которые «представляют серьезную угрозу военно-морской деятельности» в регионе.

После звонка Джонсона и Зеленского представитель Даунинг-стрит заявил: [The prime minister] Он поздравил отважные украинские вооруженные силы с успехом в отражении вторжения российской армии в ряде регионов, но признал огромные проблемы и огромные страдания, причиненные гражданскому населению.

История продолжается

Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о ходе состоявшейся на прошлой неделе конференции военных доноров, которую Великобритания провела с участием 35 стран, и обязалась и дальше наращивать оборонную поддержку.

«Президент Зеленский подчеркнул актуальность борьбы Украины за свое выживание как свободной и демократической страны и важность международной помощи».

Эта статья изначально появилась HuffPost Великобритания Оно было обновлено.

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