Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что вторжение России в Украину было терактом. «поворотный момент для мира», Под предлогом того, что победа сил президента России Владимира Путина станет предвестником Новая эра запугивания.

Но оппоненты обвинили британского лидера в том, что он сделал неожиданное сравнение, сравнив войну Украины против вторжения с выходом Соединенного Королевства из Европейского Союза.

Выступая на конференции Консервативной партии в Блэкпуле, на северо-западе Англии, Джонсон заявил, что Путин «в ужасе» Пример свободной Украины вызовет в России демократическую революцию.

«Вот почему он так жестоко пытается потушить пламя свободы в Украине и именно поэтому так важно, чтобы он потерпел неудачу», — сказал Джонсон.

Победивший Путин не остановится на Украине. Конец свободы в Украине будет означать исчезновение всякой надежды на свободу в Грузии, а затем и в Молдове и начало новой эры запугивания по всей Восточной Европе от Балтики до Черного моря». — сказал Джонсон.

Джонсон похвалил украинцев за защиту своей страны и добавил, что «Инстинкт» людей в Великобритании «Выбрать свободу». Например, по его словам, на референдуме 2016 года британские избиратели предпочли выйти из Евросоюза. «Потому что они хотели иметь свободу делать что-то по-другому и чтобы эта страна могла управлять сама собой».

Джонсон помог возглавить кампанию за выход Великобритании из блока, к которому она присоединилась в 1973 году. Выход Великобритании, который в конечном итоге завершился в 2020 году, по-прежнему вызывает глубокие разногласия.

Эд Дэйви, лидер оппозиционных либерал-демократов, позвонил Джонсону Национальный позор.

«Сравнивать референдум с женщинами и детьми, спасающимися от путинских бомб, — это оскорбление для всех украинцев», — сказал он. Он сказал.

Гэвин Барвелл, который занимал должность руководителя аппарата Консервативной партии бывшего премьер-министра Терезы Мэй, сказал: «Голосование на свободном и честном референдуме никоим образом не сравнимо с риском своей жизнью, чтобы защитить свою страну от вторжения».

Барвелл также отметил, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз.

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