Борис Джонсон предупредил Россию о санкциях после пересечения границы

ТВысокопоставленные официальные лица США заявили, что высокопоставленный чиновник Белого дома по кибербезопасности начал поездку по европейским союзникам по НАТО, чтобы подготовиться к возможным атакам России в киберпространстве.

Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по электронным и новым технологиям, начнет в Брюсселе встречи с представителями НАТО, «чтобы повысить национальную устойчивость и альянсы в киберпространстве, включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую российскую агрессию против Украины и соседних стран, а также в нашей страны», — заявили официальные лица.

Официальные лица США, которые поделились подробностями поездки в заявлении на условиях анонимности, заявили, что г-жа Нойбергер затем отправится в Польшу для встреч с интернет-руководителями Польши и стран Балтии.

Также запланированы ее консультации с членами стран НАТО в Восточной Европе, известными как группа B9, и проведение виртуальных встреч с официальными лицами Германии и Франции.

«Мы сосредоточены на том, чтобы Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры были готовы к любой кибер-чрезвычайной ситуации и были готовы реагировать в текущих условиях. Мы также обсудим, как координировать и поддерживать Украину и друг друга в случае кибератаки».

«Для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров будет важно объединиться».

Официальные лица США и Европы предупреждают, что в отсутствие военной атаки Россия все равно может нанести значительный ущерб стабильности Украины посредством кибератак.

«Русские понимают, что нарушение или разрушение критически важной инфраструктуры, включая энергетику и связь, может усилить давление на правительство, армию и население страны и ускорить их присоединение к целям России», — заявили высокопоставленные представители США.