Борис Джонсон раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за его позицию в отношении России — Politico

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал ФИФА за ее позицию в отношении России, когда на прошлой неделе он проигнорировал жеребьевку чемпионата мира по футболу 2022 года.

Офис Джонсона направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, в котором подчеркивается «разочарование» Британии в связи с тем, что на прошлой неделе в Дохе (Катар) он увидел российских делегатов на Конгрессе ФИФА, согласно расшифровке переписки, с которой ознакомился Politico.

Он предупредил, что спорт нельзя использовать «как платформу для легитимации российской агрессии».

В письме от 31 марта Джонсон сказал, что ему «не повезло», что он не смог присутствовать на жеребьевке чемпионата мира в прошлую пятницу в Дохе, и пожелал турниру «всех успехов», прежде чем сдаться президенту ФИФА.

Джонсон раскритиковал Инфантино за приглашение российских делегатов в Конгресс на фоне развернувшейся кампании западных санкций против России и назвал Российскую футбольную ассоциацию «эффективным представительным органом» Кремля.

«Поэтому мы самым решительным образом призываем вас пересмотреть свою позицию по этому вопросу, чтобы представители как Российской футбольной ассоциации, так и Белорусской футбольной ассоциации не могли участвовать в будущих заседаниях и работе ФИФА», — говорится в письме.

«Существует очевидная необходимость в том, чтобы футбол продолжал выступать единым фронтом в свете отвратительных действий России в Украине», — добавил Джонсон. «Спорт не может использоваться как платформа для легитимации российской агрессии».

Джонсон сказал Инфантино: «Вы знаете, вместе с Великобританией 36 других стран Недавно со всего мира мы подтвердили нашу позицию о том, что спортивных директоров, представляющих российские и белорусские команды, не следует приглашать к участию в международных спортивных состязаниях, деятельности спортивных органов и федераций».

Джонсон назвал исключение МПК российских и белорусских спортсменов из недавних Паралимпийских игр «решительным» проявлением «международной солидарности».

Офис Джонсона и ФИФА не сразу ответили на запросы о комментариях.

ФИФА отстранила Россию на неопределенный срок от участия в международных турнирах в конце февраля, через несколько дней после того, как Москва начала свою смертоносную атаку на Украину. Этот шаг фактически запретил участие России в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь. Во вторник Спортивный арбитражный суд Он сказал Россия отозвала свою апелляцию против запрета.

Инфантино Получать Орден Дружбы от президента России Владимира Путина в 2019 году, через год после того, как в России прошел последний чемпионат мира по футболу среди мужчин.