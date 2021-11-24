Борис Джонсон рассказывает о Свинке Пеппе во время бессвязной речи

Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонБорис Джонсон: Зарядные устройства для электромобилей, которые должны быть необходимы в новых домах в Англии. COP26 был откатом — вот почему он получил плохую оценку в области энергетики и окружающей среды — после COP26 Подробнее Выражаю свою любовь и восхищение Миром свиней Пеппы, парком развлечений в Хэмпшире, Англия, с более чем 70 аттракционами и аттракционами. Во время странствующей речи в понедельник.

Потеряв из виду свои мысли в речи на конференции Конфедерации британской промышленности в Саут-Шилдсе, Джонсон пролистал свои замечания, разочарованно ворча: «Простите меня. Простите меня», прежде чем начать говорить о мире свиней Пеппы.

«Вчера я пошел — как и все мы — в« Мир свиней Пеппы ». Поднимите руку, если вы были в« Мире свиней Пеппы », — сказал Джонсон.

«Этого недостаточно», — добавил он, очевидно, подняв руки.

Затем Джонсон начал говорить о бренде Peppa Pig, основанном на детском мультфильме, принадлежащем Hasbro, который впервые вышел в эфир в 2004 году.

«Настоящий урок для меня … был о силе творчества в Великобритании», — сказал он. «Кто бы мог подумать, что свинья, похожая на фен… теперь будет экспортироваться в 180 стран с тематическими парками как в Америке, так и в Китае?»

Джонсон, как известно, болтает на темы, не связанные с государственным управлением, причем некоторые из его поклонников находят их забавными, а его оппоненты — смешными.

25-минутная речь премьер-министра в понедельник, которую он произнес перед крупнейшей британской группой бизнес-лобби, имеет важное значение для государственного и частного секторов Великобритании, которые все еще работают над устранением разногласий из-за Брексита или выхода Великобритании из Европы. . союз.

Однако Джонсон не стесняется обсуждать мир свиней Пеппы со зрителями.

«Мое любимое место — это мир Поросенка», — сказал Джонсон.