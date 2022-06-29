В среду Россия нанесла ответный удар, заявив: «Старый Фрейд при жизни мечтал о такой штуке для исследований». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков российскому государственному информационному агентству РИА Новости. Он сослался на австрийского невролога Зигмунда Фрейда, который основал психоанализ и имел множество противоречивых теорий о мужественности.
Джонсон сделал это заявление в интервью немецкому телевидению через несколько дней после того, как начался пятый месяц войны, опустошительного конфликта, который опустошил города, привел к перемещению миллионов людей и гибели тысяч мирных жителей.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен, когда спросили Что касается комментариев Джонсона в британском телешоу «Доброе утро, Британия», она сказала, что «вероятно, необычайно согласна» с его комментариями о женщинах в политике.
Осетр, который гонит Шотландская национальная партия, выступающая за независимость Он часто конфликтовал с правительством Джонсона в Лондоне, называя Путина «военным преступником» и продолжая говорить, что «мир был бы лучше, если бы на руководящих должностях было больше женщин».
«Я думаю, что важно не обобщать, — сказала она. — Женщины совершают ошибки точно так же, как и мужчины. Но я думаю, что женщины, как правило, обладают более здравым смыслом, эмоциональным интеллектом и логическим подходом».
В социальных сетях другие утверждали, что «ядовитая мужественность» не была худшей чертой Путина.
Безжалостный, психопатический, кровожадный и тиранический — ядовитая мужественность — наименее раздражающая черта личности Путина. чирикать Поведенческий психолог Джо Хеммингс.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал мировых лидеров в Организации Объединенных Наций предпринять дополнительные шаги для наказания России после эскалации ракетных и воздушных ударов по гражданским объектам, в том числе по торговому центру в Кременчуге в начале этой недели. кто убил По меньшей мере 18 человек получили ранения, десятки ранены.
Несмотря на критику Путина, Джонсона в прошлом обвиняли в сексизме, что вызвало споры. с его комментариями о женщинах.
Лидер Консервативной партии сказал в 2005 году: «Голосование за тори сделает вашу жену большей грудью и повысит ваши шансы на владение BMW M3». По данным британских СМИ.
Пришли комментарии Джонсона. Всего несколько дней спустя Он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пошутили о том, что ходят без рубашки, чтобы угрожать Путину «нашими мышцами» во время открытия саммита G7 в Германии в воскресенье.
«куртки? бронежилеты? Давай разденемся? Джонсон надеется, что лидеры «большой семерки», только что объявившие о запрете нового импорта российского золота, готовятся к фото: «Мы все должны показать, что мы сильнее Путина», — саркастически заметил он.
Эксперты говорят, что влиятельный имидж Путина сыграл ключевую роль в создании репутации России на мировой арене как влиятельной и авторитарной страны.
«Нужно создать образ силы», Политтехнолог Глеб Павловский, сыгравший ключевую роль в формировании публичной личности Путина, рассказал The Washington Post в 2018 году. С первых дней президентства Путина российский лидер часто изображался на различных руководящих должностях.
Путин без рубашки на лошади, Путин без рубашки на рыбалке и плавающий Путин в отпуске — это лишь некоторые из фотографий, опубликованных Кремлем в последние годы, наряду с другими фотографиями, на которых он участвует в тренировках по боевым искусствам и армрестлингу.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».