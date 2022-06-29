Борис Джонсон считает, что в войне на Украине виновата «токсичная мужественность» Путина

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ЛОНДОН. Кто виноват во вторжении России в Украину? Отчасти «ядовитая мужественность» президента России Владимира Путина — по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в высказываниях, которые вызвали дозу цинизма со стороны Кремля и явное одобрение со стороны других мировых лидеров. «Если бы Путин был женщиной, которой он, конечно, не является, но если бы он был женщиной, я действительно не думаю, что он начал бы безумную, патриархальную войну захвата и насилия, как он это сделал», — сказал Джонсон. Немецкая телекомпания ZDF заявила во вторник: «Если вам нужен идеальный пример токсичной мужественности, вот он». [Putin] Вы делаете в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российское вторжение в Украину «отличным примером токсичной мужественности» в интервью 28 июня. (Видео: Рейтер)

В среду Россия нанесла ответный удар, заявив: «Старый Фрейд при жизни мечтал о такой штуке для исследований». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков российскому государственному информационному агентству РИА Новости. Он сослался на австрийского невролога Зигмунда Фрейда, который основал психоанализ и имел множество противоречивых теорий о мужественности.

Джонсон сделал это заявление в интервью немецкому телевидению через несколько дней после того, как начался пятый месяц войны, опустошительного конфликта, который опустошил города, привел к перемещению миллионов людей и гибели тысяч мирных жителей.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, когда спросили Что касается комментариев Джонсона в британском телешоу «Доброе утро, Британия», она сказала, что «вероятно, необычайно согласна» с его комментариями о женщинах в политике.

«Я думаю, что важно не обобщать, — сказала она. — Женщины совершают ошибки точно так же, как и мужчины. Но я думаю, что женщины, как правило, обладают более здравым смыслом, эмоциональным интеллектом и логическим подходом».

В социальных сетях другие утверждали, что «ядовитая мужественность» не была худшей чертой Путина.

Безжалостный, психопатический, кровожадный и тиранический — ядовитая мужественность — наименее раздражающая черта личности Путина. чирикать Поведенческий психолог Джо Хеммингс.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал мировых лидеров в Организации Объединенных Наций предпринять дополнительные шаги для наказания России после эскалации ракетных и воздушных ударов по гражданским объектам, в том числе по торговому центру в Кременчуге в начале этой недели. кто убил По меньшей мере 18 человек получили ранения, десятки ранены.

Несмотря на критику Путина, Джонсона в прошлом обвиняли в сексизме, что вызвало споры. с его комментариями о женщинах.

Лидер Консервативной партии сказал в 2005 году: «Голосование за тори сделает вашу жену большей грудью и повысит ваши шансы на владение BMW M3». По данным британских СМИ.

Пришли комментарии Джонсона. Всего несколько дней спустя Он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пошутили о том, что ходят без рубашки, чтобы угрожать Путину «нашими мышцами» во время открытия саммита G7 в Германии в воскресенье.

«куртки? бронежилеты? Давай разденемся? Джонсон надеется, что лидеры «большой семерки», только что объявившие о запрете нового импорта российского золота, готовятся к фото: «Мы все должны показать, что мы сильнее Путина», — саркастически заметил он. READ Израильские новостные сайты взломаны, предупреждая Иран о годовщине убийства Сулеймани

Эксперты говорят, что влиятельный имидж Путина сыграл ключевую роль в создании репутации России на мировой арене как влиятельной и авторитарной страны.

«Нужно создать образ силы», Политтехнолог Глеб Павловский, сыгравший ключевую роль в формировании публичной личности Путина, рассказал The Washington Post в 2018 году. С первых дней президентства Путина российский лидер часто изображался на различных руководящих должностях.