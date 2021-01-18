Боров помог России завоевать золото смешанной команды на антенном Кубке мира FIS в Ярославле

Максим Боров одержал свою четвертую и третью подряд победу в Ярославле, когда он привел Россию к смешанному командному успеху на антенном Кубке мира (FIS) Международной федерации конькобежного спорта (FIS).

Российская команда, в которую также входили Анастасия Приткова и Павел Кротов, совершила почти идеальные прыжки и взяла золото с 399,01 баллом.

Кэрол Бувар, Вернер Вернер и Ноэ Рут помогли Швейцарии завоевать серебро с результатом 325,45, в то время как Эшли Колдуэлл, Эрик ЛеГран и Джастин Шенефельд встретились, чтобы набрать 322,92 балла, когда Соединенные Штаты взяли бронзу в первом смешанном зачете команды в сезоне.

Боров еще не проиграл в чемпионате по воздуху в этом сезоне и доказал свою неприкосновенность в мужском одиночном разряде ранее в тот же день.

Он финишировал со 125,34, опередив своего соотечественника Станислава Никитина, который набрал 123,93, а третье место занял канадец Луи Ирвинг с 120,36.

Льюис стал вторым нерусским человеком, поднявшимся на подиум в первом из трех мужских одиночных соревнований после того, как Рут вчера завоевала бронзовую медаль.

Сборная России 1 привнесла жар в холодную ночь в Ярославле, где Анастасия Бриткова, Максим Боров и Павел Кротов совершили почти идеальные прыжки, приведя хозяев поля к победе в первом в мире командном зачете Кубка 2020/21 … 🚀🆙 # фристайл

pic.twitter.com/rvbdqZSj3b – FISfreestyle (ФИСфристайл) 17 января 2021 г.

Вернер занял четвертое место, опередив белорусов Павла Дика, Десмитрия Мазуркевича и Макара Митраванао.

Россиянин Кротов также занял восьмое место на первом месте.

В женских соревнованиях победила другая: американка Меган Ник выиграла 89,88.

Белоруска Алла Цубарь завоевала серебро с результатом 89,82, а третье место заняла американка Кайла Кун с 87,25.

Белоруска Хана Хоскова финишировала на вершине подиума, а американский дуэт Колдуэлл и Меган Смоллхаус заняли пятое и шестое места соответственно.

Планируется, что антенный чемпионат мира FIS останется в России, а следующий этап пройдет в Москве 23 января.